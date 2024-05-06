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Порошенко розповів у Берліні про невідкладну потребу в Patriot, Taurus і снарядах

Експрезидент бере участь у Конгресі Християнсько-демократичного союзу Німеччини.

Порошенко розповів у Берліні про невідкладну потребу в Patriot, Taurus і снарядах
Петро Порошенко у Берліні
Фото: eurosolidarity.org

Лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко у Берліні провів зустріч із головою комітету у закордонних справах Бундестагу Міхаелем Ротом. Про це повідомляє пресслужба "ЄС".

«Перед кожною міжнародною поїздкою я відвідую фронт і спілкуюся з нашими героями, щоб з перших вуст передати нашим партнерам інформацію про реальну ситуацію на полі бою та потреби українського війська для відсічі путінській навалі. Тому сьогодні я чітко наголосив на тому, що критична ситуація на фронті потребує невідкладної та значно потужнішої допомоги союзників, передусім засобами протиповітряної оборони, зокрема «Петріот», артилерійськими снарядами та ракетами для ураження російських військ на далекій відстані, включаючи системи «Таурус», – написав Порошенко у соцмережах. 

Він також ознайомив Міхаеля Рота з новітніми ефективними розробками Фонду Порошенка в царині радіоелектронної боротьби, так званим проєктом «Ай-Петрі». «Відзначив необхідність ефективної політичної, економічної та військово-технологічної мобілізації країн Заходу для забезпечення поразки агресивного путінського режиму в Україні», – зазначив Порошенко. 

«Рецепт нашої перемоги зрозумілий: єдність, більше потужної зброї, більше пекельних санкцій, більше всебічної підтримки України, членство України в ЄС та НАТО. Потрібні рішучість та політична воля країн Заходу», – переконаний Петро Порошенко.

Зазначається, що Петро Порошенко у Берліні бере участь у Конгресі Християнсько-демократичного союзу Німеччини, присвяченому підготовці до загальноєвропейських виборів. 

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