Боррель підтримав закупівлю країнами ЄС зброї для України в українського ОПК

Він вважає, що необхідно розвідувати нові шляхи для доставки військової підтримки в Україну.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель на Форумі оборонної промисловості ЄС-Україна у Брюсселі заявив, що країни Євросоюзу могли б закуповувати озброєння для України в українських оборонних компаній та швидко передавати його для військової підтримки Києву.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За його словами, ЄС має бути креативнішим і розвідувати нові шляхи для доставки військової підтримки в Україну.

"Якщо обладнання, якого нагально потребує Україна, може бути швидко виготовлене українською оборонною промисловістю, то я скажу – давайте купувати у них. Давайте допоможемо їм виробляти (обладнання) вдома", – додав він.

За словами Борреля, Данія показала приклад, розпочавши шлях прямого інвестування в українську оборонну індустрію.

"Це шлях, яким потрібно йти. Закупівля обладнання в українських компаній чи у спільних європейських та українських підприємств, створених в Україні, це варіант, який ми будемо вивчати разом із країнами-членами", – сказав Боррель.