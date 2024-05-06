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Боррель підтримав закупівлю країнами ЄС зброї для України в українського ОПК

Він вважає, що необхідно розвідувати нові шляхи для доставки військової підтримки в Україну. 

Боррель підтримав закупівлю країнами ЄС зброї для України в українського ОПК
Ілюстративне фото: Жозеп Боррель
Фото: EPA/UPG

Високий представник ЄС Жозеп Боррель на Форумі оборонної промисловості ЄС-Україна у Брюсселі заявив, що країни Євросоюзу могли б закуповувати озброєння для України в українських оборонних компаній та швидко передавати його для військової підтримки Києву.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За його словами, ЄС має бути креативнішим і розвідувати нові шляхи для доставки військової підтримки в Україну. 

"Якщо обладнання, якого нагально потребує Україна, може бути швидко виготовлене українською оборонною промисловістю, то я скажу – давайте купувати у них. Давайте допоможемо їм виробляти (обладнання) вдома", – додав він.

За словами Борреля, Данія показала приклад, розпочавши шлях прямого інвестування в українську оборонну індустрію. 

"Це шлях, яким потрібно йти. Закупівля обладнання в українських компаній чи у спільних європейських та українських підприємств, створених в Україні, це варіант, який ми будемо вивчати разом із країнами-членами", – сказав Боррель.

  • На Форумі оборонної промисловості ЄС-Україна присутні понад 140 компаній з 25 країн-членів ЄС.
  • Форум має на меті зміцнити співпрацю між європейською та українською оборонною промисловістю та допомогти Україні отримати потенціал у пріоритетних сферах, які найбільше потрібні Україні – протиповітряна оборона, боєприпаси, ракети та безпілотники
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