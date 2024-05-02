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В Брюсселі відбудеться Форум оборонної промисловості ЄС-Україна

В ньому візьмуть участь понад 350 представників інституцій ЄС, урядів, європейської та української оборонної промисловості та інші. 

В Брюсселі відбудеться Форум оборонної промисловості ЄС-Україна
Прапори України та Євросоюзу
Фото: EPA/UPG

У понеділок, 6 травня, у Брюсселі відбудеться  Форум оборонної промисловості ЄС-Україна, у якому візьмуть участь понад 350 представників інституцій ЄС, урядів, європейської та української оборонної промисловості, галузевих асоціацій, ключових країн-партнерів та організацій.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Єврокомісії.

У заході зокрема візьмуть участь високий представник ЄС Жозеп Боррель, комісар Тьєррі Бретон, міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер, а також міністр стратегічної промисловості України Олександр Камишін. 

"Форум має на меті зміцнити співпрацю між європейською та українською оборонною промисловістю та допомогти Україні отримати потенціал у пріоритетних сферах, які найбільше потрібні Україні – протиповітряна оборона, боєприпаси, ракети та безпілотники", – зазначили у Єврокомісії.

Крім того, Форум стане першим конкретним кроком у реалізації  Європейської оборонно-промислової стратегії (EDIS)  і важливою частиною ширшої підтримки ЄС України в її боротьбі за суверенітет, свободу та незалежність проти агресійної війни Росії. 

Нещодавно Боррель пообіцяв Кулебі активізувати пошуки систем Patriot для України. Зокрема, він заявив, що ЄС повинен згуртуватися навколо підтримки України. 

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