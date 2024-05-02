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Вибори у Каталонії перевірять “мудрість політичних авантюр” прем’єра Санчеса, ‒ Reuters

Очільник іспанського уряду прагне вирвати контроль над багатим регіоном у сепаратистів, який мають великий політичний вплив.

Вибори у Каталонії перевірять “мудрість політичних авантюр” прем’єра Санчеса, ‒ Reuters
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес

Критичні вибори в Каталонії 12 травня перевірять “мудрість останніх політичних авантюр” прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, пише Reuters.

Видання зазначає, що Санчес прагне використати голосування, щоб підтримати свою владу на національному рівні, але ризикує “ненавмисно пробудити затихлий каталонський сепаратизм”.

Очільник уряду прагне вирвати контроль над багатим регіоном у сепаратистів, які мають величезний вплив на іспанську політику. Але якщо його соціалісти покажуть погані результати, результат може зруйнувати його крихкі парламентські альянси в Мадриді та підірвати стабільність його уряду меншості.

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Це також може відродити каталонський сепаратизм через сім років після того, як це питання спричинило найгіршу політичну кризу в Іспанії за понад 30 років.

Опитування громадської думки передбачають впевнену перевагу кандидата від соціалістів Сальвадора Ільї на виборах, а сепаратистська партія Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), яка зараз керує північно-східним регіоном, і її більш жорсткий суперник “Junts” йдуть впритул за ним.

Перемога виправдала б примирливий підхід Санчеса до руху за незалежність регіону, який нещодавно включав пропозицію амністії каталонським сепаратистам в обмін на їхню підтримку меншості прем'єра в парламенті Іспанії.

  • 24 квітня прем'єр-міністр заявив, що призупинить виконання обов'язків, щоб обміркувати своє майбутнє після того, як суддя порушив справу про корупцію проти його дружини Бегоньї Гомес. Пізніше прокуратура рекомендувала суду закрити справу через відсутність доказів.
  • 29 квітня Санчес оголосив про своє рішення залишитися на посаді, зобов’язуючись "невтомно, твердо і спокійно працювати для необхідного відновлення нашої (іспанської) демократії”.
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