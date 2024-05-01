​Україна обіграла Іспанію на ЧС-2024 з хокею

Збірна України з хокею здобула чергову перемогу на чемпіонаті світу в дивізіоні 1В у Вільнюсі.

Про це повідомляє пресслужба ФХУ.

Матч між збірними України та Іспанії закінчився з рахунком 6:1 (0:0, 1:1, 5:0).

Завтра, 2 травня, на чемпіонаті світу в дивізіоні 1В вихідний.

Фінальний матч відбудеться 3 травня о 19:30, у ньому вирішиться доля першого місця і єдиної перепустки в дивізіон 1А.