​Україна обіграла Іспанію на ЧС-2024 з хокею

Збірна України з хокею здобула чергову перемогу на чемпіонаті світу в дивізіоні 1В у Вільнюсі.
Про це повідомляє пресслужба ФХУ.
Матч між збірними України та Іспанії закінчився з рахунком 6:1 (0:0, 1:1, 5:0).
Завтра, 2 травня, на чемпіонаті світу в дивізіоні 1В вихідний.
Фінальний матч відбудеться 3 травня о 19:30, у ньому вирішиться доля першого місця і єдиної перепустки в дивізіон 1А.
- Збірна України з хокею здобула у Вільнюсі третю поспіль суху перемогу на чемпіонаті світу в дивізіоні 1В. Україна перемогла збірну Китаю з рахунком 9:0 (4:0, 2:0, 3:0).
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Збірна України здобула другу перемогу на чемпіонаті світу в дивізіоні 1В. У матчі, який на півгодини переривався через пошкодження льодової поверхні, наші хокеїсти всуху перемогли нідерландців.
- Перед тим хокейна збірна України розгромила Естонію на старті Чемпіонату світу. Українська збірна перемогла з рахунком 8:0.