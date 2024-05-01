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​Україна обіграла Іспанію на ЧС-2024 з хокею

Фінальний матч відбудеться 3 травня о 19:30.

​Україна обіграла Іспанію на ЧС-2024 з хокею
​Україна обіграла Іспанію на ЧС-2024 з хокею
Фото: Пресслужба ФХУ

Збірна України з хокею здобула чергову перемогу на чемпіонаті світу в дивізіоні 1В у Вільнюсі. 

Про це повідомляє пресслужба ФХУ.

Матч між збірними України та Іспанії закінчився з рахунком 6:1 (0:0, 1:1, 5:0). 

Завтра, 2 травня, на чемпіонаті світу в дивізіоні 1В вихідний. 

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Фінальний матч відбудеться 3 травня о 19:30, у ньому вирішиться доля першого місця і єдиної перепустки в дивізіон 1А.

  • Збірна України з хокею здобула у Вільнюсі третю поспіль суху перемогу на чемпіонаті світу в дивізіоні 1В. Україна перемогла збірну Китаю з рахунком 9:0 (4:0, 2:0, 3:0).

  • Збірна України здобула другу перемогу на чемпіонаті світу в дивізіоні 1В. У матчі, який на півгодини переривався через пошкодження льодової поверхні, наші хокеїсти всуху перемогли нідерландців. 

  • Перед тим хокейна збірна України розгромила Естонію на старті Чемпіонату світу. Українська збірна перемогла з рахунком 8:0.
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