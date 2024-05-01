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Ліга чемпіонів: "Реал" Луніна везе з Мюнхена нічию у півфіналі

Український голкіпер зіграв усі 90 хвилин за мадридців.

Ліга чемпіонів: "Реал" Луніна везе з Мюнхена нічию у півфіналі
Вінісіус Жуніор святкує дубль у ворота "Баварії"
Фото: EPA

У футбольній Лізі чемпіонів настав час півфінальних протистоянь. Першими випало грати мюнхенській "Баварії" та мадридському "Реалу".

Як повідомляє УЄФА, український голкіпер Андрій Лунін вийшов у стартовому складі іспанського гранда. Саме "Реал" виграв перший тайм: витримавши стартовий тиск, підопічні Карло Анчелотті провели блискавичну контратаку, в якій Тоні Кроос асистував Вінісіусу Жуніору.

По перерві ситуація раптово розвернулася на 180 градусів. Спершу Лерой Сане надпотужно пробив у ближній кут воріт Луніна: українець парирувати цей м'яч не зміг. А згодом у ворота "Реала" був призначений пенальті за фол Лукаса Васкеза. Найкращий бомбардир "Баварії" Гаррі Кейн з позначки переграв голкіпера.

Проте святкувати перемогу господарям завадив той-таки Вінісіус, який ближче до завершення зустрічі реалізував одинадцятиметровий та оформив дубль. 2:2 у підсумку - результат, який цілком влаштовує "Реал", адже за тиждень мадридці гратимуть вже за домашніх трибун.

  • У середу свій перший півфінальний матч проведуть "Парі-Сен Жермен" та дортмундська "Боруссія".
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