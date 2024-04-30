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Збірна України з хокею з розгромним рахунком перемогла збірну Китаю

Це була вже третя поспіль суха перемога українців.

Збірна України з хокею з розгромним рахунком перемогла збірну Китаю
Збірна України з хокею з розгромним рахунком перемогла збірну Китаю
Фото: Пресслужба ФХУ

Збірна України з хокею здобула у Вільнюсі третю поспіль суху перемогу на чемпіонаті світу в дивізіоні 1В.

Про це повідомила пресслужба Федерації хокею України.

Збірна України перемогла збірну Китаю з рахунком 9:0 (4:0, 2:0, 3:0).

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Шайби в команді України закинули Ігор Мережко (2), Олександр Пересунько (2), Пилип Пангелов-Юлдашев, Олексій Ворона, Віталій Лялька (2) та Андрій Денискін.

Голкіпер збірної України відбив лише сім кидків по власних воротах.

Завтра, 1 травня, о 12:30 збірна України гратиме проти команди Іспанії. Іспанці програли два стартових поєдинки турніру.

  • Збірна України здобула другу перемогу на чемпіонаті світу в дивізіоні 1В. У матчі, який на півгодини переривався через пошкодження льодової поверхні, наші хокеїсти всуху перемогли нідерландців. 
  • Перед тим хокейна збірна України розгромила Естонію на старті Чемпіонату світу. Українська збірна перемогла з рахунком 8:0.
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