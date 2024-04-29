У Китаї великі банки обмежують операції з РФ через побоювання санкцій США, ‒ Reuters

Через це компанії у країні мають труднощі з доставкою своєї продукції до Росії. Низка припиняє бізнес з Москвою.

Компанії у Китаї мають труднощі з доставкою своєї продукції до Росії, оскільки великі банки країни обмежують платежі за такими транзакціями через побоювання щодо санкцій США, пише Reuters.

Компанія з південної китайської провінції Гуандун розглядає можливість використовувати для оплати своїх електротоварів валютних брокерів, що діють уздовж кордону Китаю з Росією.

“Оскільки великі банки Китаю відмовляються від фінансування транзакцій, пов’язаних з Росією, деякі китайські компанії звертаються до невеликих банків на кордоні та підпільних каналів фінансування, таких як грошові брокери – навіть використовуючи заборонену криптовалюту”, ‒ зазначає видання.

Інші повністю пішли з російського ринку.

“Ви просто не можете належним чином вести бізнес, використовуючи офіційні канали”, ‒ сказав засновник компанії.

Він додав, що великим банкам тепер потрібні місяці, а не дні, щоб провести платежі з Росії, що змушує компанії використовувати нетрадиційні платіжні канали або згортати бізнес.

За словами підприємця, менеджер великого державного банку, яким він раніше користувався, сказав йому, що кредитор стурбований можливими санкціями США щодо російських транзакцій.

Банкір одного з великих державних банків Китаю заявив, що він посилив перевірку компаній, пов’язаних з Росією, щоб запобігти ризику санкцій. “Головна причина ‒ уникнути непотрібних проблем”, ‒ заявив він.

Reuters зазначає, що з березня китайські банки посилили перевірку транзакцій, пов’язаних з РФ або взагалі припинили бізнес, щоб не потрапити під американські санкції.