​МЗС: загиблі у Німеччині українці були військовслужбовцями на реабілітації

Двоє українців, які загинули у Німеччині внаслідок ножових поранень, за попередньою інформацією були військовослужбовцями, які проходили медичну реабілітацію.
Про це повідомили в українському МЗС.
"За попередніми даними, загиблі громадяни були військовослужбовцями, які проходили медичну реабілітацію в Німеччині. Українські консули уточнюють інформацію щодо підрозділів, у яких служили загиблі, та встановлюють звʼязок із їхніми рідними", – йдеться у заяві міністерства.
Крім того, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив Департаменту консульської служби МЗС і Генеральному консульству в Мюнхені тримати справу на особливому контролі та перебувати у постійному контакті з правоохоронними органами ФРН, аби вбивця поніс покарання за всією суворістю закону.
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