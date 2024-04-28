​МЗС: загиблі у Німеччині українці були військовслужбовцями на реабілітації

Українські консули уточнюють інформацію щодо підрозділів, у яких служили загиблі.

Двоє українців, які загинули у Німеччині внаслідок ножових поранень, за попередньою інформацією були військовослужбовцями, які проходили медичну реабілітацію.

Про це повідомили в українському МЗС.

"За попередніми даними, загиблі громадяни були військовослужбовцями, які проходили медичну реабілітацію в Німеччині. Українські консули уточнюють інформацію щодо підрозділів, у яких служили загиблі, та встановлюють звʼязок із їхніми рідними", – йдеться у заяві міністерства.

Крім того, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив Департаменту консульської служби МЗС і Генеральному консульству в Мюнхені тримати справу на особливому контролі та перебувати у постійному контакті з правоохоронними органами ФРН, аби вбивця поніс покарання за всією суворістю закону.