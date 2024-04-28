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​МЗС: загиблі у Німеччині українці були військовслужбовцями на реабілітації

Українські консули уточнюють інформацію щодо підрозділів, у яких служили загиблі.

​МЗС: загиблі у Німеччині українці були військовслужбовцями на реабілітації
Фото: Вікіпедія

Двоє українців, які загинули у Німеччині внаслідок ножових поранень, за попередньою інформацією були військовослужбовцями, які проходили медичну реабілітацію.

Про це повідомили в українському МЗС. 

"За попередніми даними, загиблі громадяни були військовослужбовцями, які проходили медичну реабілітацію в Німеччині. Українські консули уточнюють інформацію щодо підрозділів, у яких служили загиблі, та встановлюють звʼязок із їхніми рідними", – йдеться у заяві міністерства. 

Крім того, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив Департаменту консульської служби МЗС і Генеральному консульству в Мюнхені тримати справу на особливому контролі та перебувати у постійному контакті з правоохоронними органами ФРН, аби вбивця поніс покарання за всією суворістю закону. 

  • Вчора, 27 квітня в місті Мурнау-ам-Штафельзее, що у Баварії, на території місцевого торгівельного центру внаслідок ножових поранень було вбито двох громадян України, чоловіків 1987 та 2001 років народження. Один із чоловіків загинув на місці, а другий помер від завданих травм у лікарні. 
  • Поліція Гарміш-Партенкірхен затримала за підозрою у вчиненні подвійного вбивства 57-річного громадянина РФ. Його заарештували. Наразі триває слідство.
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