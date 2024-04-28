В Росії невідомі безпілотники знову атакували нафтобазу

Уночі безпілотники знову атакували області Російської Федерації. У міноборони заявили, що нібито засобами ППО перехопили сімнадцять українських БПЛА.
За словами міноборони РФ, уночі нібито було знищено дрони над територією Брянської, Курської, Білгородської та Калузької областей.
Місцеві ТГ-канали пишуть, що вночі в районі нафтобази міста Людиново сталося "падіння" трьох БПЛА.
У міноборони зазначили, що всі 17 українських БПЛА, нібито збили, з яких: дев'ять над територією Брянської області, три над територією Калузької області, ще три над Курською областю і два над Бєлгородською областю.
- У ніч на 27 квітня дрони СБУ атакували військовий аеродром "Кущевск" та Ільський і Слов’янський НПЗ в Краснодарському краї Росії.
- Словʼянський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ, який був атакований українськими дронами 27 квітня, частково призупинив роботу.