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В Росії невідомі безпілотники знову атакували нафтобазу

Міноборони РФ нібито збила всі дрони.

В Росії невідомі безпілотники знову атакували нафтобазу
НПЗ Лукойлу у Волгограді після атаки безпілотника.
Фото: neftegaz.ru

Уночі безпілотники знову атакували області Російської Федерації. У міноборони заявили, що нібито засобами ППО перехопили сімнадцять українських БПЛА.

За словами міноборони РФ, уночі нібито було знищено дрони над територією Брянської, Курської, Білгородської та Калузької областей.

Місцеві ТГ-канали пишуть, що вночі в районі нафтобази міста Людиново сталося "падіння" трьох БПЛА. 

У міноборони зазначили, що всі 17 українських БПЛА, нібито збили, з яких: дев'ять над територією Брянської області, три над територією Калузької області, ще три над Курською областю і два над Бєлгородською областю.

  • У ніч на 27 квітня дрони СБУ атакували військовий аеродром "Кущевск" та Ільський і Слов’янський НПЗ в Краснодарському краї Росії.
  • Словʼянський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ, який був атакований українськими дронами 27 квітня, частково призупинив роботу.
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