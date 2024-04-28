В Росії невідомі безпілотники знову атакували нафтобазу

Уночі безпілотники знову атакували області Російської Федерації. У міноборони заявили, що нібито засобами ППО перехопили сімнадцять українських БПЛА.

За словами міноборони РФ, уночі нібито було знищено дрони над територією Брянської, Курської, Білгородської та Калузької областей.

Місцеві ТГ-канали пишуть, що вночі в районі нафтобази міста Людиново сталося "падіння" трьох БПЛА.

У міноборони зазначили, що всі 17 українських БПЛА, нібито збили, з яких: дев'ять над територією Брянської області, три над територією Калузької області, ще три над Курською областю і два над Бєлгородською областю.