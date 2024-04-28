Польща закликала Німеччину надати Україні далекобійні ракети Taurus

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розраховує на зміну думки канцлера ФРН Шольца щодо постачання Німеччиною крилатих ракет Taurus Україні після того, як США надішлють Києву більше ракет ATACMS.
Про це пише Die Welt з посиланням на міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського.
В інтерв’ю WELT Сікорський заявив, що сподівається на зміну рішення Шольца щодо постачання Укаїні Taurus і висловлювати надію, "що Німеччина зробить більше, ніж робить".
Сікорський додав, що росіяни знищили вже 70% енергетичних потужностей (ймовірно, мається на увазі теплогенерація) України, що є військовим злочином.
"Деякі західні політики спочатку вважали, що Путін міг зробити помилку, від якої його можна відмовити. Сьогодні ми всі знаємо, що Путін реагує лише на тиск та найжорсткіші аргументи грубої сили", – продовжив Сікорський.
- Сполучені Штати Америки таємно передали Україні далекобійні ракети ATACMS. Далекобійні ракети прибули до нашої держави на початку цього місяця відповідно до вказівки президента США Джо Байдена щодо березневого пакета допомоги.
- Минулого місяця канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його рішення про відмову постачати Україні далекобійні ракети Taurus пов’язане із прагненням запобігти розвֹ’язанню війни між Росією і НАТО.