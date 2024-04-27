Британія може направити у Смугу Гази війська для підтримки постачання гумдопомоги, ‒ ЗМІ

Зараз Лондон розглядає це питання, остаточне рішення ще не прийнято.

Велика Британія розглядає можливість відправки солдатів до Cмуги Гази для підтримки постачання допомоги після відкриття нового коридору в травні.

Про це пише BBC з посиланням на джерела.

США заявили, що американські війська не висаджуватимуться на берег, а неназвана “третя сторона” водитиме вантажівки по плавучій греблі на пляж. Лондон нібито розглядає можливість доручити це своїм військам.

Водночас жодного рішення ухвалено не було, і це питання ще не доходило до прем'єр-міністра.

Сполучене Королівство брало активну участь у плануванні операції з надання допомоги морем, і міністр оборони Грант Шаппс заявив, що Великобританія продовжує грати “провідну роль у наданні підтримки в координації зі США та іншими міжнародними союзниками”.

Можлива роль британських військ може полягати у тому, щоб вони зганятимуть вантажівки з десантних кораблів на тимчасову дамбу і доставлятимуть допомогу в безпечний район розподілу на березі. Вони потенційно з високим ризиком нападу з боку ХАМАСу та інших збройних угруповань.

У середу групі Організації Об'єднаних Націй довелося ховатися, коли міни впали неподалік запланованої зони розподілу допомоги.