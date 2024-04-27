Серед жертв прослуховування у Польщі виявився депутат з колишньої владної партії

Раніше "Право і справедливість" звинувачували у тому, що вони використовували шпигунське програмне забезпечення Pegasus проти конкурентів.

У справі щодо застосування колишнім польським урядом шпигунської програми Pegasus для зламу телефонів політичних опонентів з'явилася несподівана обставина. Одним із постраждалих виявився депутат партії "Право і справедливість", яка перебувала при владі до останніх виборів.

Як пише Reuters, йдеться про Марека Суського, наближеного до партійного лідера Ярослава Качинського. Він опинився у списку з 31 політика, яких викликала прокуратура для допиту у ролі потерпілих.

Також є інформація, що серед тих, чиї телефони було зламано за допомогою ізраїльського програмного забезпечення, були польські військові, зокрема дві жінки-військовослужбовиці, які заявили про сексуальні домагання з боку старших офіцерів.