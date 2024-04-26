Німеччина вимагає від Росії негайно припинити шпигунство і акти саботажу
Німеччина вимагає від Росії негайно припинити шпигунство і акти саботажу
Автівки на потреби армії. Які транспортні засоби можуть забрати?
Автівки на потреби армії. Які транспортні засоби можуть забрати?
Як компанії Коломойського заробляють на державних автозаправках
Як компанії Коломойського заробляють на державних автозаправках
Ловці «шахедів». Вечір з мобільною вогневою групою ДФТГ
Ловці «шахедів». Вечір з мобільною вогневою групою ДФТГ
На Харківщині правоохоронці намагалися видурити $100 тисяч у людей, яких перевіряли на колабораціонізм
На Харківщині правоохоронці намагалися видурити $100 тисяч у людей, яких перевіряли на колабораціонізм
НАБУ опублікувало аудіо розмов учасників оборудки Сольського і заперечило його аргументи
НАБУ опублікувало аудіо розмов учасників оборудки Сольського і заперечило його аргументи
ПЦУ спростувала міф про те, що жінкам не можна заходити до церкви в брюках і з непокритою головою
ПЦУ спростувала міф про те, що жінкам не можна заходити до церкви в брюках і з непокритою головою
Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, – міністр оборони Польщі
Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, – міністр оборони Польщі
Придатних до служби ділитимуть на категорії за станом здоров’я, – Оксана Сухорукова з Міноборони
Придатних до служби ділитимуть на категорії за станом здоров’я, – Оксана Сухорукова з Міноборони
ГоловнаСвіт

Міносвіти Польщі проведе консультації щодо українських студентів з МЗС Польщі

Також в планах проведення консультацій з Міносвіти України.

Міносвіти Польщі проведе консультації щодо українських студентів з МЗС Польщі
Даріуш Вєчорек
Фото: Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.pl

Міністр науки та вищої освіти Польщі консультуватиметься з приводу українських студентів з МЗС Польщі та Міносвіти України.

Про це в ефірі ТОК FM заявив глава Міносвіти Польщі Даріуш Вєчорек.

“Треба це проаналізувати. На цей момент особливої загрози ми не бачимо... Нам, мабуть, доведеться поговорити з міністром освіти і науки України з цього приводу і подивитися, як українська влада підійде до питання щодо студентів. Оскільки вони розпочали навчання в Польщі й перебувають на другому-третьому курсі, то було б добре, щоб вони закінчили навчання”, - заявив Вєчорек.

Він нагадав, що в Польщі навчаються 50 тис. студентів з України. 

У них є паспорти, студентські візи та посвідки на проживання в Польщі. Чинність цих документів продовжують у воєводських установах.

Вєчорек наголосив, що ця ситуація є абсолютно новою, і в ній треба розібратися.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies