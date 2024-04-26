Міносвіти Польщі проведе консультації щодо українських студентів з МЗС Польщі

Також в планах проведення консультацій з Міносвіти України.

Міністр науки та вищої освіти Польщі консультуватиметься з приводу українських студентів з МЗС Польщі та Міносвіти України.

Про це в ефірі ТОК FM заявив глава Міносвіти Польщі Даріуш Вєчорек.

“Треба це проаналізувати. На цей момент особливої загрози ми не бачимо... Нам, мабуть, доведеться поговорити з міністром освіти і науки України з цього приводу і подивитися, як українська влада підійде до питання щодо студентів. Оскільки вони розпочали навчання в Польщі й перебувають на другому-третьому курсі, то було б добре, щоб вони закінчили навчання”, - заявив Вєчорек.

Він нагадав, що в Польщі навчаються 50 тис. студентів з України.

У них є паспорти, студентські візи та посвідки на проживання в Польщі. Чинність цих документів продовжують у воєводських установах.

Вєчорек наголосив, що ця ситуація є абсолютно новою, і в ній треба розібратися.