Міносвіти Польщі проведе консультації щодо українських студентів з МЗС Польщі

Міністр науки та вищої освіти Польщі консультуватиметься з приводу українських студентів з МЗС Польщі та Міносвіти України.
Про це в ефірі ТОК FM заявив глава Міносвіти Польщі Даріуш Вєчорек.
“Треба це проаналізувати. На цей момент особливої загрози ми не бачимо... Нам, мабуть, доведеться поговорити з міністром освіти і науки України з цього приводу і подивитися, як українська влада підійде до питання щодо студентів. Оскільки вони розпочали навчання в Польщі й перебувають на другому-третьому курсі, то було б добре, щоб вони закінчили навчання”, - заявив Вєчорек.
Він нагадав, що в Польщі навчаються 50 тис. студентів з України.
У них є паспорти, студентські візи та посвідки на проживання в Польщі. Чинність цих документів продовжують у воєводських установах.
Вєчорек наголосив, що ця ситуація є абсолютно новою, і в ній треба розібратися.
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