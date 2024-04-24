"Беремо до відома": в Єврокомісії відреагували на обмеження консульських послуг українським чоловікам за кордоном

У Єврокомісії відреагували на зупинку надання консульських послуг українським чоловікам призовного віку за кордоном.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
"Ми беремо це оголошення до відома. У мене немає конкретних коментарів, коли йдеться про Директиву про тимчасовий захист (документ регулює перебування переселенців з України на території ЄС, – ред.). Ми не розрізняємо статі, а також призовний статус. Це все, що маю сказати зі свого боку", – сказала речниця Єврокомісії з внутрішніх справ, міграції та внутрішньої безпеки Аніта Хіппер.
У ЄС не стали коментувати, чи підтримують це рішення української влади, не сказали й чи підлягатимуть депортації українські чоловіки, що опиняться на території ЄС із простроченими документами.
"Не нам коментувати рішення українського уряду щодо заходів, які необхідно вжити в контексті конфлікту. Єдине, що ми можемо зробити, – це пояснити, яка ситуація з цими особами, які перебувають на території Європи. Це те, що ми можемо зробити", – резюмував представник Єврокомісії Ерік Мамер.
Чому МЗС України призупинило надання консульських послуг
- 11 квітня Верховна Рада ухвалила закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. 16 квітня закон підписав президент Зеленський, а 18 травня 2024 року він набуде чинності.
- Закон, серед іншого, передбачає, що чоловіки у віці 18-60 років зобов’язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника. Також військовозобов’язані на час дії воєнного стану повинні постійно мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти їх на вимогу поліції чи працівників ТЦК.
- 23 квітня МЗС обмежило надання консульських послуг чоловікам віком 18-60 років за кордоном, включно з оформленням заявок на отримання закордонних паспортів та їхню видачу. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи це рішення, зазначив, що захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС. Водночас в умовах повномасштабної російської агресії головним пріоритетом є захист Батьківщини від знищення. Крім того, обов'язок оновлювати дані існував і до прийняття законопроєкту про мобілізацію.
- У МЗС України наголосили, що призупинення надання консульських послуг - тимчасовий крок і надало роз'яснення.