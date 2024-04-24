Молдова не планує запроваджувати візовий режим для громадян Росії. Проте говорити про покращення стосунків між країнами, поки триває війна в Україні, рано.
Про це повідомив міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой у інтерв'ю NewsMaker.
"Візовий режим має дзеркальний ефект. І ми не можемо підставити наших співгромадян, які перебувають у Російській Федерації. Тому зараз тема віз навіть не стоїть на порядку денному", – сказав Попшой.
Проте він додав, що у найближчому майбутньому, поки війна в Україні не закінчиться, і поки Україна не поверне собі окуповані Росією території, важко говорити про покращення відносин між Кишиневом та Москвою.
"Ці відносини нині на найнижчій точці в історії наших дипломатичних відносин. І це легко зрозуміло: Путін та Кремль ведуть агресивну війну, влаштовують геноцид у наших сусідів та друзів українців. Тому в найближчому майбутньому, доки це вторгнення не закінчиться, і поки Україна не поверне собі окуповані Росією території, складно говорити про покращення наших відносин. Поки що Росія — країна-агресор і продовжує з максимальною жорстокістю вбивати ні в чому не винних людей, дітей, старих та жінок", – додав молдовський міністр.
- На початку квітня колишній президент Молдови Ігор Додон заявив, що нібито більшість громадян підтримують дружбу та співпрацю з РФ. Також він пообіцяв відновити стратегічне партнерство з Москвою у разі повернення до влади.
- На початку березня молдовські спецслужби почали готуватися до втручання Росії у вибори та референдуми. Росія намагатиметься скомпрометувати демократичні процеси в Молдові, зокрема ті, що пов'язані з рухом країни до членства в ЄС. Під ударом опиняться президентські вибори та референдум щодо євроінтеграції. Мета – залишити Молдову у сфері російського впливу.
- Крім того, Росія активізує гібридну війну проти Молдови перед референдумом про вступ у ЄС. Москва використовує різноманітні заходи ‒ від глибоких фейків, створених штучним інтелектом, до мішків з готівкою ‒ для підриву демократії в Молдові.