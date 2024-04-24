Європарламент відкриє офіс у Західних Балканах, щоб посилити нагляд за розширенням

Це рішення дозволить краще підтримувати країни-кандидатки на шляху до вступу у ЄС.

Європарламент відкриває офіс у західних Балканах, щоб посилити нагляд за процесом розширення. Рішення про це прийняли у понеділок 22 квітня, напередодні 20-ї річниці найбільшої хвилі розширення ЄС.

"Урочистості відбудуться в середу, 24 квітня, в Європейському парламенті в Страсбурзі з представниками десяти країн, які приєдналися до Євросоюзу в 2004 році", – йдеться у повідомленні Euractiv.

Бюро Європейського парламенту вважає, що це рішення є шляхом до кращої підтримки країн-кандидаток чи потенційних кандидатів в ЄС у їхніх інтеграційних зусиллях. Нова філія надасть Європейському парламенту можливість більшого нагляду за процесами вступу, співпрацюючи з існуючими делегаціями ЄС, які діють під наглядом дипломатичної служби ЄС (EEAS).

Крім того, новий офіс зміцнить відносини з парламентами країн Західних Балкан.

Зазначаться, що Європрламент має офіси зв’язку в кожній країні ЄС для зв’язку, спілкування із зацікавленими сторонами, організації заходів та взаємодії з місцевими ЗМІ. Лише кілька офісів відкрито в неєвропейських містах, включаючи Нью-Йорк, Аддіс-Абебу та Джакарту, де співробітники парламенту відряджені до Представництва ЄС.

Це пов’язано з тим, що Європейський парламент має обмежені повноваження у зовнішніх справах ЄС, щодо яких країни-члени зберігають суверенітет.