У Фінляндії закривається Музей Леніна

Рішення про закриття Музею Леніна було ухвалено самим музеєм.

У фінському Тампере закривається Музей Леніна, який встиг попрацювати 78 років. Після 3 листопада експозицію демонтують.

Про це повідомляє Yle.

“Історія не закінчилася після розпаду СРСР, і ми не хочемо залишатися заручниками минулого. Жорстокість авторитаризму повернулася до Росії, але навряд чи це пов'язано з Леніним, який помер більш ніж сто років тому. Колишня назва більше не відповідає змісту нашої експозиції, вводить відвідувачів в оману та викликає непорозуміння”, - зазначив директор музею Калле Калліо.

Він уточнив, що рішення про закриття Музею Леніна було ухвалено самим музеєм.

Натомість у Тампере наступного року створять сучасний музей політичної історії, присвячений відносинам фінів та росіян, Радянському Союзу та сучасності. Музей розглядатиме спільну історію країн з часів революції в Росії та здобуття Фінляндією незалежності аж до епохи НАТО.