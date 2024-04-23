ЄС готує нові санкції проти компаній із Туреччини, Китаю, ОАЕ та Гонконгу за співпрацю з Росією

Ідеться про компанії, які надавали Росії супутникові зображення та інші технології.

Європейський Союз готує нові санкції проти десятка компаній Туреччини, Китаю, ОАЕ та Гонконгу, які продовжували постачати заборонені до Росії, пише Bloomberg.

"Компанії, розташовані в Росії, а також Туреччині, Об’єднаних Арабських Еміратах, Китаї та Гонконзі, в обхід торгівельним санкціям імпортували заборонені європейські товари на мільйони євро, які використовувалися російськими військовими", — пише Bloomberg.

ЄС також розглядає можливість запровадження санкцій проти невеликої кількості китайських та гонконгських компаній, які, ймовірно, надали Росії супутникові зображення та інші технології.

Зокрема, ідеться, що деякі компанії, які підлягають перевірці на предмет потенційних санкцій, базуються за межами Росії, але мають зв'язки з російськими та білоруськими приватними особами та фірмами.

"Очікується, що держави ЄС почнуть обговорення нового пакету санкцій пізніше цього тижня", — пише видання.

Згідно з документом, імпорт включав технології, пов’язані з навігаційними системами для ракет, виготовлені в ЄС антени, а також компоненти, що використовуються у військових комп’ютерних засобах. Велика частина обладнання маркована ЄС або США.