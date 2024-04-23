У Німеччині арештували помічника депутата Європарламенту. Його підозрюють у шпигунстві для Китаю

Німецька поліція арештувала помічника високопоставленого європейського парламентаря за звинуваченнями в шпигунстві на користь Китаю. Йдеться про Цзяна Г. Він працював на депутата Європарламенту Максиміліан Краха – головного кандидата від правої партії "Альтерантива для Німеччини" (AfD) на виборах у червні, пише Politico.

Німецька прокуратура повідомила, що Цзян Г. передавав дані китайській спецслужбі. На німецького депутата він працював із 2019-го.

Фото: Facebook Dr. Maximilian Krah Dr. Maximilian Krah

"У січні 2024 року обвинувачений неодноразово передавав інформацію про переговори та рішення в Європарламенті своєму клієнту в спецслужбі", – повідомили в прокуратурі.

Європейські "зелені" закликали до прискореного розслідування у Брюсселі.

"Автократії, такі як Китай і Росія, активно намагаються підірвати наші демократії в Європі. Це має припинитися. Розслідування в Європейському парламенті має бути прискорене", – сказав Террі Райнтке, головний кандидат від Європейських зелених.

Він вимагає оприлюднення попередніх результатів до виборів Європарламенту.

"Ми вимагаємо попередніх результатів до виборів. Наслідки мають настати швидко. Люди, які нападають на цілісність наших демократій, повинні бути притягнуті до відповідальності", – додав він.

Окрім того, у понеділок влада Німеччини заарештувала підозрюваних у наданні інформації про військові технології китайській розвідувальній службі.

Посольство Китаю в Берліні відкинуло ці звинувачення та закликало Німеччину "припинити використовувати звинувачення в шпигунстві для політичного маніпулювання іміджем Китаю та очорнення Китаю", повідомив німецький громадський мовник Deutschlandfunk.