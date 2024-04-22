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До Києва прибув мер Гамбурга і передав допомогу – автобуси та швидкі

Гамбург прихистив 45 тисяч українців.

До Києва прибув мер Гамбурга і передав допомогу – автобуси та швидкі
Мер Гамбурга привіз автобуси для Києва
Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з мером Гамбурга Петером Ченчером і розповів про нову партію допомоги, яку отримала українська столиця від німецького міста-побратима. Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Сьогодні на моє запрошення Київ відвідав Петер Ченчер - мер Гамбурга, міста, яке стало побратимом нашої столиці в квітні 2022. Київ отримав від Гамбурга нову партію допомоги - 3 міських пасажирських автобуси Mercedes - з низькою підлогою та сучасним салоном, системою кондиціонування. Найближчим часом вони вийдуть на столичні маршрути. А також ми отримали 3 сучасних карети швидкої допомоги Mercedes», - повідомив Віталій Кличко.

Брати Клички і мера Гамбурга
Фото: t.me/vitaliy_klitschko
Брати Клички і мера Гамбурга

Мер Києва розповів, як Гамбург підтримує Київ під час війни, і висловив вдячність німецьким партнерам за допомогу.

«Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Гамбург прихистив 45 тисяч українців, які рятувалися від війни. Також за цей час місто надало Києву велику кількість гуманітарної допомоги, медичних засобів. Усього, від початку повномасштабної війни, Гамбург надав Києву 6 сучасних пасажирських автобусів та 9 «швидких», - зазначив Кличко.

Зустріч з мером Гамбурга
Фото: t.me/vitaliy_klitschko
Зустріч з мером Гамбурга

Він також наголосив, що найближчим часом до Києва надійдуть ще кілька міських автобусів від Гамбурга.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко домовився з мером Берліна Каєм Вегнером про протезування 60 українських поранених захисників у військовому госпіталі Берліна та навчання українських техніків-протезистів. Перші 13 поранених бійців вже прибули до німецької столиці на лікування.

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