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Байден закликав Сенат якнайшвидше ухвалити законопроєкт про допомогу Україні на понад 60 млрд доларів

Сьогодні Палата представників США після багатьох місяців зрештою схвалила законопроєкт про допомогу Україні на понад 60 млрд доларів. Тепер слово за Сенатом, де у демократів більшість.

Байден закликав Сенат якнайшвидше ухвалити законопроєкт про допомогу Україні на понад 60 млрд доларів

Президент США Джо Байден закликав Сенат (верхня палата Конгресу) якнайшвидше схвалити законопроєкт про допомогу Україні на понад 60 млрд доларів, повідомляє Білий дім. 

“Сьогодні члени обох партій у Палаті представників проголосували за просування наших інтересів національної безпеки та чітке послання щодо сили американського лідерства на світовій арені. У цей критичний переломний момент вони об’єдналися, щоб відповісти на виклик історії, ухваливши терміново необхідне законодавство про національну безпеку, за яке я боровся місяцями”, – сказав Байден. 

Він зазначив, що цей пакет надасть важливу підтримку Ізраїлю та Україні, надасть вкрай необхідну гуманітарну допомогу Газі, Судану, Гаїті та іншим регіонам, які постраждали від конфліктів і стихійних лих у всьому світі. Також пакет зміцнить безпеку та стабільність в Індо-Тихоокеанському регіоні. 

Глава держави зазначив, що наразі Ізраїль стикається з безпрецедентними атаками з боку Ірану, а Україна піддається безперервному бомбардуванню з боку Росії. 

“Я хочу подякувати спікеру Джонсону, лідеру демократів Джеффрісу та двопартійній коаліції законодавців у Палаті представників, які проголосували за те, щоб поставити нашу національну безпеку на перше місце. Я закликаю Сенат швидко надіслати цей пакет на мій стіл, щоб я міг підписати його як закон, і ми могли швидко відправити зброю та обладнання в Україну для задоволення її термінових потреб на полі бою”, – резюмував Байден.

  • Документ передбачає виділення $60 млрд доларів Україні, у тому числі $23 млрд на поповнення арсеналів США, які можуть бути використані для військової допомоги Україні. Також 13,8 млрд доларів на закупівлю новітніх систем озброєнь, товарів та послуг оборонного призначення. Ще 26 мільйонів доларів на продовження нагляду та підзвітності за допомогою та обладнанням, що надається Україні.
  • Водночас Міноборони США готується оперативно надати Києву допомогу, як тільки Конгрес її схвалить.
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