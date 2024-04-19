Міноборони США готується оперативно надати Києву допомогу, яку тільки Конгрес її схвалить

Міністерство оборони США готується оперативно надати допомогу Україні після схвалення відповідного законопроєкту Конгресом.

Про це повідомив журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш з посиланням на речника Пентагону Пета Райдера.

"Щойно допомогу Україні схвалять у Палаті представників та Сенаті, в Пентагоні готуються оперативно надіслати Києву пакет озброєнь, який серед іншого включатиме спроможності ППО та артилерії", - йдеться в дописі Яриша у соцмережі Х.

Голосування Конгресу за допомогу Україні: що відомо