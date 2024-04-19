Міноборони США готується оперативно надати Києву допомогу, яку тільки Конгрес її схвалить

Міністерство оборони США готується оперативно надати допомогу Україні після схвалення відповідного законопроєкту Конгресом.
Про це повідомив журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш з посиланням на речника Пентагону Пета Райдера.
"Щойно допомогу Україні схвалять у Палаті представників та Сенаті, в Пентагоні готуються оперативно надіслати Києву пакет озброєнь, який серед іншого включатиме спроможності ППО та артилерії", - йдеться в дописі Яриша у соцмережі Х.
Голосування Конгресу за допомогу Україні: що відомо
- Днями спікер Палати представників Майк Джонсон опублікував текст законопроєкту фінансування допомоги Україні.
- Текст документа в цілому аналогічний тому, який Сенат схвалив у лютому та задовільняє вимоги президента США Джо Байдена.
- Зокрема, документ передбачає виділення $60 млрд доларів Україні, у тому числі $23 млрд на поповнення арсеналів США, які можуть бути використані для військової допомоги Україні. Також 13,8 млрд доларів на закупівлю новітніх систем озброєнь, товарів та послуг оборонного призначення. Ще 26 мільйонів доларів на продовження нагляду та підзвітності за допомогою та обладнанням, що надається Україні.
- Окремим пунктом у законопроєкті прописане надання Україні у найкоротший термін після набрання чинності оперативно-тактичних ракетних комплексів великої дальності ATACMS.
- Члени Палати представників внесли 137 поправок до цього законопроєкту.
- Партнери України почали звертатися до спікера Джонсона з проханням затвердити пакет допомоги Україні. Наприклад, 19 квітня це зробили очільники парламентів країн Балтії.
- 19 квітня Палата представників провела процедурне голосування за чотири законопроєкти про іноземну допомогу, що дозволить поставити їх на голосування.
- У суботу, 20 квітня, очікують, що нижня палата Конгресу схвалить допомогу Україні.