Палата представників США проголосувала за розгляд законопроєкту допомоги Україні

19 квітня Палата представників США зробила перший крок до того, аби почати голосування за надання допомоги Україні, повідомляє "Європейська правда".

Члени палати провели процедурне голосування за чотири законопроєкти про іноземну допомогу і протидію Росії, Ірану та Китаю. Це дозволить поставити документи на голосування завтра, 20 квітня.

Внесення документів на розгляд набрало 316 голосів з 218 необхідних, 94 було "проти".

The House is voting NOW on adoption of H. Res. 1160– the combined rule for H.R. 8036 – Indo-Pacific Security Supplemental Appropriations Act, 2024; H.R. 8038 – 21st Century Peace through Strength Act; H.R. 8035 – Ukraine Security Supplemental Appropriations Act, 2024; and H.R.… — House Press Gallery (@HouseDailyPress) April 19, 2024

Голосування Конгресу за допомогу Україні: що відомо