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Палата представників США проголосувала за розгляд законопроєкту допомоги Україні

Це процедурне голосування.

Палата представників США проголосувала за розгляд законопроєкту допомоги Україні
Палата представників США
Фото: ukrinform.ua

19 квітня Палата представників США зробила перший крок до того, аби почати голосування за надання допомоги Україні, повідомляє "Європейська правда".

Члени палати провели процедурне голосування за чотири законопроєкти про іноземну допомогу і протидію Росії, Ірану та Китаю. Це дозволить поставити документи на голосування завтра, 20 квітня.

Внесення документів на розгляд набрало 316 голосів з 218 необхідних, 94 було "проти".

Голосування Конгресу за допомогу Україні: що відомо

  • Днями спікер Палати представників Майк Джонсон опублікував текст законопроєкту фінансування допомоги Україні, який можуть схвалити вже цієї суботи, 20 квітня.
  • Текст документа в цілому аналогічний тому, який Сенат схвалив у лютому та задовільняє вимоги президента США Джо Байдена. 
  • Зокрема, документ передбачає виділення $60 млрд доларів Україні, у тому числі $23 млрд на поповнення арсеналів США, які можуть бути використані для військової допомоги Україні. Також 13,8 млрд доларів на закупівлю новітніх систем озброєнь, товарів та послуг оборонного призначення. Ще 26 мільйонів доларів на продовження нагляду та підзвітності за допомогою та обладнанням, що надається Україні.
  • Окремим пунктом у законопроєкті прописане надання Україні у найкоротший термін після набрання чинності оперативно-тактичних ракетних комплексів великої дальності ATACMS.
  • Члени Палати представників внесли 137 поправок до цього законопроєкту.
  • Партнери України почали звертатися до спікера Джонсона з проханням затвердити пакет допомоги Україні. Наприклад, 19 квітня це зробили очільники парламентів країн Балтії.
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