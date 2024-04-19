Палата представників США проголосувала за розгляд законопроєкту допомоги Україні

19 квітня Палата представників США зробила перший крок до того, аби почати голосування за надання допомоги Україні, повідомляє "Європейська правда".
Члени палати провели процедурне голосування за чотири законопроєкти про іноземну допомогу і протидію Росії, Ірану та Китаю. Це дозволить поставити документи на голосування завтра, 20 квітня.
Внесення документів на розгляд набрало 316 голосів з 218 необхідних, 94 було "проти".
The House is voting NOW on adoption of H. Res. 1160– the combined rule for H.R. 8036 – Indo-Pacific Security Supplemental Appropriations Act, 2024; H.R. 8038 – 21st Century Peace through Strength Act; H.R. 8035 – Ukraine Security Supplemental Appropriations Act, 2024; and H.R.…— House Press Gallery (@HouseDailyPress) April 19, 2024
Голосування Конгресу за допомогу Україні: що відомо
- Днями спікер Палати представників Майк Джонсон опублікував текст законопроєкту фінансування допомоги Україні, який можуть схвалити вже цієї суботи, 20 квітня.
- Текст документа в цілому аналогічний тому, який Сенат схвалив у лютому та задовільняє вимоги президента США Джо Байдена.
- Зокрема, документ передбачає виділення $60 млрд доларів Україні, у тому числі $23 млрд на поповнення арсеналів США, які можуть бути використані для військової допомоги Україні. Також 13,8 млрд доларів на закупівлю новітніх систем озброєнь, товарів та послуг оборонного призначення. Ще 26 мільйонів доларів на продовження нагляду та підзвітності за допомогою та обладнанням, що надається Україні.
- Окремим пунктом у законопроєкті прописане надання Україні у найкоротший термін після набрання чинності оперативно-тактичних ракетних комплексів великої дальності ATACMS.
- Члени Палати представників внесли 137 поправок до цього законопроєкту.
- Партнери України почали звертатися до спікера Джонсона з проханням затвердити пакет допомоги Україні. Наприклад, 19 квітня це зробили очільники парламентів країн Балтії.