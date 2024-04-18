“Зараз не час кидати наших друзів”: Байден закликав Палату представників терміново ухвалити допомогу Україні та Ізраїлю

Байден занепокоєний, що безпека США і союзників теж під загрозою. Він зауважує, що, якщо Росія переможе, сили Путіна наблизиться як ніколи до союзників з Організації Північноатлантичного договору.

Президент США Джо Байден у колонці для The Wall Street Journal зазначив, що для України та Ізраїлю настав момент істини: обидві країни терміново потребують допомоги США, щоб захистити себе від зухвалих противників, які прагнуть їх знищити.

Глава держави зазначив, що цими вихідними Іран здійснив безпрецедентну атаку на Ізраїль із застосуванням ракет і безпілотників. Приблизно в той же час Росія продовжила бомбардування України, яке різко посилилося за останній місяць.

Байден зауважив, що обидві країни захищались за надзвичайно важливої допомоги з боку США.

“Зараз не час кидати наших друзів. Палата повинна ухвалити термінове законодавство про національну безпеку для України та Ізраїлю, а також надати вкрай необхідну гуманітарну допомогу палестинцям у Газі”, – написав президент.

У колонці Байден пише, що у третій рік війни Україна продовжує протистояти значно більшій армії. Українці повернули більше половини території, яку Росія окупувала після її вторгнення у 2022 році. Українці неодноразово завдавали ударів по російському флоту, здобуваючи важливі перемоги в Чорному морі. Розробили інноваційну зброю, особливо безпілотники, щоб протистояти російським силам.

Президент США назвав українську армію бойовою силою з волею та вмінням перемагати.

Байден зазначає, що Путін посилює свій наступ за допомогою своїх друзів. Китай постачає Росії мікроелектроніку та інше обладнання, яке є критично важливим для оборонного виробництва. Іран надсилає сотні безпілотників; Північна Корея надає артилерію та балістичні ракети. Україна, яка відчуває нестачу боєприпасів, втрачає територію, яку повернула.

“Путін хоче підкорити народ України та поглинути націю новою Російською імперією. Уряд Ірану хоче назавжди знищити Ізраїль – стерти з карти світу єдину єврейську державу. Америка ніколи не повинна погоджуватися на будь-який результат – не лише тому, що ми захищаємо наших друзів, а й тому, що наша безпека теж під загрозою. Якщо Росія переможе, сили Путіна наблизиться як ніколи до наших союзників з Організації Північноатлантичного договору”, – пише Байден.

“Ми повинні зараз надати підтримку Україні, щоб зупинити Путіна від зазіхань на наших союзників по НАТО та переконатися, що він не втягне війська США в майбутню війну в Європі”, – наголошує президент.

За словами Байдена, якщо Конгрес прийме військову допомогу Україні та Ізраїлю, США не будуть просто виписувати чеки, а надішлють військову техніку з власних запасів, а потім використають гроші, дозволені Конгресом, щоб поповнити ці запаси, купуючи в американських постачальників. Це включає ракети Patriot, виготовлені в Арізоні, ракети Javelin, виготовлені в Алабамі, і артилерійські снаряди, виготовлені в Пенсільванії, Огайо та Техасі.

“Ми інвестуємо у промислову базу Америки, купуючи американську продукцію, вироблену американськими робітниками, підтримуючи робочі місця майже в 40 штатах і зміцнюючи власну національну безпеку. Ми допоможемо нашим друзям, допомагаючи собі”, – пише Байден.

Глава держави зазначив, що Путін невпинно намагався зламати волю українського народу. Він провалився. Тепер він намагається зламати волю Заходу: “Ми не можемо дозволити йому досягти успіху. В історії є моменти, які вимагають лідерства та мужності. Це один із них”.