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Віцеканцлер Німеччини Габек прибув в Україну для підготовки конференції з відновлення

У центрі уваги поїздки – нещодавні атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру, допомога, зміцнення української економіки та економічні відносини з Німеччиною.

Віцеканцлер Німеччини Габек прибув в Україну для підготовки конференції з відновлення
Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек
Фото: EPA/UPG

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек (Партія зелених) прибув із візитом до столиці України Києва в супроводі бізнес-делегації, повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на німецьке видання Tagesschau.

"У центрі уваги поїздки – нещодавні атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру, надзвичайна допомога, зміцнення української економіки та економічні відносини з Німеччиною. Під час свого візиту міністр економіки також хоче підготувати конференцію з відновлення України в Берліні в червні", – повідомляє видання.

Після прибуття Габек заявив, що візит відбувся в той момент, коли Україна потребує будь-якої підтримки в боротьбі за свободу. 

"Це боротьба за свободу... Так, Україна бореться за своє самовизначення, за свою територіальну цілісність проти агресії Путіна, але вона також бореться за цінності, які об'єднують і визначають Європу", – наголосив він.

Віцеканцлер має намір зустрітися в Києві з президентом України Володимиром Зеленським, віцепрем'єркою – міністеркою економіки Юлією Свириденко та міністром енергетики Германом Галущенком.

Потім Габек планує вирушити до Молдови, де він хоче зустрітися, зокрема, з прем'єр-міністром Доріном Речаном.

Раніше поїздку Габека тримали в секреті з міркувань безпеки. 

Нещодавно Німеччина активізувала зусилля з пошуку систем ППО для України і запустила відповідну ініціативу. Очільники німецьких МЗС і Міноборони контактують із партнерами по НАТО, ЄС і третіми країнами.

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