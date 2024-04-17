Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко передав військовим 5 комплексів РЕБ «Ай-Петрі СВ». Це вітчизняна розробка, в яку Порошенко пів року тому інвестував 150 мільйонів гривень, повідомляє пресслужба "ЄС".

«Сьогодні ми привезли ще 5 комплексів кіберзахисту «Ай-Петрі» особливому підрозділу, з яким маємо надзвичайно ефективний досвід співпраці», – говорить Порошенко. В комплекті з установками йдуть також нові пікапи, «Старлінки», зарядні станції для автономного живлення – все, що треба для мобільності екіпажів.

«Сьогодні нам передали активні засоби протидії технічним розвідкам «Ай-Петрі СВ» для застосування їх у складі Сил оборони держави на різних напрямках, де визначить нам наше командування. На даний час декілька комплексів знаходяться в районах ведення бойових дій, в певних зонах відповідальності. Вони діють за єдиним замислом і планом та мають дуже успішні результати щодо боротьби та протидії технічним розвідкам противника», - заявив військовий.

«Противник використовує безпілотні літальні апарати, які ведуть розвідку позицій наших військ. Використовують такі безпілотні літальні апарати як Орлан, який здійснює ведення розвідки, Зала, Суперкам», – говорить боєць. Він констатує, що «Ай-Петрі» справляється з цими загрозами.

«На тій ділянці, де зараз важко, потрібно від 25 до 30 таких комплексів», – пояснює військовий. Він розповідає, що командири екіпажів мають прямий звʼязок і з конструкторами та виробниками, щоб оперативно удосконалювати технологію, і з Порошенком, щоб оперативно вирішувати поточні питання. «Він дуже переймається цим питанням, саме технологічною боротьбою. Тут є й елемент кіберборотьби», – пояснює представник підрозділу і додає: більш детально можна буде розказати згодом.

«Перші інвестиції в розробку були зроблені більш як півроку тому», – нагадав Петро Порошенко. За його словами, перша партія з 5 комплексів вже кілька тижнів прикриває артилерійські бригади на Сході, і результати – дуже обнадійливі. «Підходимо до цього системно, стратегічно. Команда робить все можливе, щоб прискорити, зробити масштабування виробництва, зробити додаткове інвестування. Щоб ми цього року виконали цю оборонну і виробничу програму», – пояснив Порошенко.