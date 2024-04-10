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Порошенко пропонує голосувати законопроєкт про демобілізацію перед мобілізацією

Інакше "Європейська Солідарність" вимагатиме направити мобілізаційний законопроєкт на повторне друге читання, зазначив політик.

Порошенко пропонує голосувати законопроєкт про демобілізацію перед мобілізацією
Петро Порошенко у Верховній Раді
Фото: eurosolidarity.org

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради закликав повернути норми про демобілізацію та грошові доплати військовим на фронті. Він обурився, що усі домовленості, які були досягнуті під час другого читання законопроєкту про мобілізацію, в останній момент скасували і "фактично обдурили військових". За словами Порошенка, на нараді лідерів фракцій за участі військового керівництва були узгоджені відповідні позиції щодо мобілізації.

«Я думаю, що це один з найважливіших моментів в історії ВРУ поточного скликання. Хотів би наголосити, що фракція «Європейської Солідарності» вісім разів голосувала за мобілізацію і воєнний стан, коли вони були подані відповідно до Конституції Верховним Головнокомандувачем ЗСУ», – зауважив Петро Порошенко.

Цей законопроєкт він назвав "прикладом маніпуляції, знущання і обману в тому числі народних депутатів".

«Хочу наголосити, що я особисто був присутній на засіданні погоджувальної ради позавчора. Були досягнуті ключові домовленості. Домовленість перша – що буде знайдено компроміс по демобілізації і звільненню тих, хто відслужив або 36, або 48 місяців. Така була домовленість. Була домовленість, що буде знайдений компроміс про ротації і відпустках не менше 6 місяців, і це буде в законопроєкті», – сказав Порошенко.

«Була домовленість про те, що 50% силовиків підуть на фронт. У нас менше людей, які знаходяться в тилу, у нас менше проблем, і відповідно це потребує менше зусиль. В той час як на фронті ситуація кардинально інша.

Були домовленості – більше того, нас запевнили, що кожен військовослужбовець отримає мінімум додатково 70 тисяч на фронті і додатково 10 тисяч в тилу. Якщо ви спробуєте хоч щось з цього знайти зараз у законопроєкті, який таємно вночі проголосований… А таблиця була роздана лише годину тому, щоб ви навмисне не встигли прочитати, за що ви голосуєте. Я думаю, це дискредитує Верховну Раду», – переконаний лідер «Євросолідарності».

За його словами, вже в Раді вже зареєстрували закон, де міститься одна норма – демобілізація через 36 місяців і 18 місяців перебування на передку. І "ЄС" голосувати за закон про мобілізацію у другому читанні, якщо цей поставлять на голосування перед ним.

«В іншому випадку ми вимагаємо направити його на повторне 2 читання, врахувати все, про що ми домовилися, захистити армію. Бо в армії на це кажуть: «Ні дембеля, ні грошей. Знову нас намагаються обдурити». Ми не дозволимо цього робити!», – наголосив Порошенко.

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