Порошенко пропонує голосувати законопроєкт про демобілізацію перед мобілізацією

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради закликав повернути норми про демобілізацію та грошові доплати військовим на фронті. Він обурився, що усі домовленості, які були досягнуті під час другого читання законопроєкту про мобілізацію, в останній момент скасували і "фактично обдурили військових". За словами Порошенка, на нараді лідерів фракцій за участі військового керівництва були узгоджені відповідні позиції щодо мобілізації.

«Я думаю, що це один з найважливіших моментів в історії ВРУ поточного скликання. Хотів би наголосити, що фракція «Європейської Солідарності» вісім разів голосувала за мобілізацію і воєнний стан, коли вони були подані відповідно до Конституції Верховним Головнокомандувачем ЗСУ», – зауважив Петро Порошенко.

Цей законопроєкт він назвав "прикладом маніпуляції, знущання і обману в тому числі народних депутатів".

«Хочу наголосити, що я особисто був присутній на засіданні погоджувальної ради позавчора. Були досягнуті ключові домовленості. Домовленість перша – що буде знайдено компроміс по демобілізації і звільненню тих, хто відслужив або 36, або 48 місяців. Така була домовленість. Була домовленість, що буде знайдений компроміс про ротації і відпустках не менше 6 місяців, і це буде в законопроєкті», – сказав Порошенко.

«Була домовленість про те, що 50% силовиків підуть на фронт. У нас менше людей, які знаходяться в тилу, у нас менше проблем, і відповідно це потребує менше зусиль. В той час як на фронті ситуація кардинально інша.

Були домовленості – більше того, нас запевнили, що кожен військовослужбовець отримає мінімум додатково 70 тисяч на фронті і додатково 10 тисяч в тилу. Якщо ви спробуєте хоч щось з цього знайти зараз у законопроєкті, який таємно вночі проголосований… А таблиця була роздана лише годину тому, щоб ви навмисне не встигли прочитати, за що ви голосуєте. Я думаю, це дискредитує Верховну Раду», – переконаний лідер «Євросолідарності».

За його словами, вже в Раді вже зареєстрували закон, де міститься одна норма – демобілізація через 36 місяців і 18 місяців перебування на передку. І "ЄС" голосувати за закон про мобілізацію у другому читанні, якщо цей поставлять на голосування перед ним.

«В іншому випадку ми вимагаємо направити його на повторне 2 читання, врахувати все, про що ми домовилися, захистити армію. Бо в армії на це кажуть: «Ні дембеля, ні грошей. Знову нас намагаються обдурити». Ми не дозволимо цього робити!», – наголосив Порошенко.