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Порошенко передав бригадам військової авіації КШМ та лазневий комплекс

Підрозділи, які вимушені часто змінювати дислокацію, отримали командно-штабні машини на базі DAF YA і пересувні лазне-пральні комплекси.

Порошенко передав бригадам військової авіації КШМ та лазневий комплекс
Фото: eurosolidarity.org

Лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко привіз чергову партію техніки у три бригади військової авіації. Про це повідомила пресслужба «ЄС.

Там зазначили, що підрозділи, які вимушені часто змінювати дислокацію, отримали командно-штабні машини на базі DAF YA і пересувні лазне-пральні комплекси.

Командно-штабна машина – це новий проєкт, який на замовлення військової авіації Порошенко реалізує разом з волонтерами. Командно-штабний комплекс складається із двох частин – штабу і зони відпочинку. Він оснащений автономним живленням, побутовою технікою і спальними місцями для екіпажу. Вартість цієї партії техніки – 5 млн грн, кажуть у пресслужбі.

«Ці командно-штабні комплекси були виготовлені на замовленні армійської авіації, розроблені спільно з армійською авіацією. Тепер екіпажі, наземний персонал буде мати можливість абсолютно в інших комфортних умовах підготуватися до виконання бойових завдань», – пояснив Петро Порошенко.

«Командно-штабна машина буде задіяна на передовій для управління зведеним вертолітним загоном ескадрильї. Це буде більш доречно, ніж на даний момент – бо зараз управління здійснюється в облаштованих місцях. Це – мобільність, швидкість переміщення. Тому що безпілотні апарати літають, все знімають, потрібно частіше переміщатися, щоб ворог не бачив, де знаходяться вертольоти і майданчики наші», – зазначив авіатор.

Пʼятий Президент переконаний – техніка на фронті посилює спроможності армії, а інновації дозволяють берегти людей. Саме тому величезні ресурси Порошенко вкладає в розробку систем РЕБ, у закупівлю дронів-камікадзе і БПЛА-розвідників.
«На фронті мають воювати не тільки і не стільки солдати, мають воювати снаряди, гелікоптери, РЕБ, БПЛА. Саме тому ми зараз подвоїли наші зусилля. Нещодавно вийшов на фронт наш РЕБ, називається він «Ай Петрі», він здатен дуже ефективно протидіяти ворожій безпілотній авіації – «Орлани», «ЗАЛи», «Ланцети». За останні два тижні під час прикриття дивізіонів артилерійських бригад нам вдалося «посадити» ворожі російські КАБи», – сказав Порошенко.

За його словами, українська армія має діяти на натівським принципом «save soldier» - берегти солдата. 

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