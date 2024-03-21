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Порошенко знову закликав Раду створити ТСК з будівництва фортифікаційних споруд

Депутати мають узяти це питання під контроль, вважає депутат.

Порошенко знову закликав Раду створити ТСК з будівництва фортифікаційних споруд
Петро Порошенко у Верховній Раді
Фото: eurosolidarity.org

Лідер фракції "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час виступу з трибуни парламенту вкотре закликав Верховну Раду взяти під контроль будівництво фортифікаційних споруд. Він наголосив, що депутати зобов’язані зробити все можливе для захисту українських військових на фронті.

«Пан Голова повернувся із закордонного відрядження, я так розумію, проблем в нього з виїздом за кордон, на відміну від решти народних депутатів, немає, він у нас особа привілейована. Я хочу наголосити, що ні вчора, ні сьогодні питання створення ТСК по фортифікаційним спорудам не з’явилося. Парламент має бути свідомий своєї місії: щоденна праця, виконання конституційних функцій, формування контролю уряду, прийняття законів, формування бюджету. І все це має бути присвячено виключно одній справі – обороні держави, посиленню армії», – сказав Порошенко.

«Військо дуже добре знає ситуацію з фортифікаційними спорудами, бо їм нема куди відійти на другу лінію оборони. Так було в Авдіївці, коли наші воїни відійшли в чисте поле і отримали пропозицію лопатами копати собі окопи. Воїн має воювати, а ми з вами – забезпечити фортифікаційні споруди. І тут вже не можна кивати на партнерів, на те, що грошей не дали, зброю не дали. Це – наше з вами завдання», – додав він.

Те саме, каже Порошенко, і на запорізькій ділянці.

«Поставте на голосування питання фортифікаційних споруд. Кожна копійка має бути контрольована і кожен день ми маємо звітувати, що ми зробили для армії. Декому відповісти на це питання буде дуже складно. Створіть комісію, побійтесь Бога», – закликав Порошенко.

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