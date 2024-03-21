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Рада ухвалила закон про забезпечення соціальних прав військовослужбовців

Закон встановлює чіткі рамки виплат у разі загибелі військовослужбовця, строки лікування. Зняті норми про обмеження права військових на свободу слова та публікацію інформації в “мережі”.

Рада ухвалила закон про забезпечення соціальних прав військовослужбовців
Фото: Telegram/Zelenskiy

Верховна Рада України на засіданні 21 березня ухвалила закон щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. 

За закон у другому читанні та в цілому проголосували 296 нардепів. Про це повідомила депутатка фракції «Європейська солідарність» та членкиня оборонного комітету Ірина Фріз. 

“До другого читання прибрані норми, якими влада пропонувала надмірно обмежити права військовослужбовців на свободу слова та публікацію інформації в “мережі”, – наголосила Фріз. 

За її словами, законом буде надана можливість перебування військовослужбовців на лікуванні до 12 місяців

“В тому числі і закордоном без необхідності через 4 місяці особисто проходити ВЛК”, – підкреслила вона. 

На рівні закону, встановлені чіткі рамки виплат у разі загибелі військовослужбовця у розмірі 15 млн грн.

Також відхилено норми щодо додаткового надмірного регулювання ввезення гуманітарної допомоги. 

“Воно має здійснюватися відповідним законодавством, а протягувати обмеження під красивою вивіскою “соціального забезпечення військових” є хибним та неприпустимим. Комітет відхилив всі норми, які стосувалися цього питання”, – написала нардепка. 

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Серед іншого, законом також передбачено

  • можливість звільнення військовослужбовців для догляду за хворою дитиною віком до 14 років;
  • Вносяться зміни до дисциплінарних статутів щодо недопущення військовослужбовцями порушень, пов’язаних з дискримінацією за ознакою статі чи сексуальними домаганнями, що, в принципі, вже й так врегульовано у законодавстві; 
  • передбачаються відпустки для військовослужбовців при народженні дитини.

Докладніше про прийнятий закон читайте у матеріалі LB.ua “Новий закон для військових: заборона «тіктокерів», додаткові відпустки й виплати”.

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