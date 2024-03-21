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YouTube-сторінка заблокованого телеканалу “НАШ” продовжує працювати під зміненою назвою

Таким чином перейменована YouTube-сторінка залишила за собою аудиторію заблокованого телеканалу.

YouTube-сторінка заблокованого телеканалу “НАШ” продовжує працювати під зміненою назвою
Фото: ЦПД

Телеканал «НАШ», пов’язаний з підозрюваним у державній зраді Євгенієм Мураєвим, був заблокований на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони України. Натомість сторінка телеканалу в YouTube у січні цього року була перейменована на «ВЫШКУ» та продовжила працювати, залишивши за собою аудиторію, повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД). 

Зазначається, що засновницею каналу «ВЫШКА» буцімто є телеведуча Лана Шевчук, яка раніше працювала на підсанкційних каналах «NewsOne» та «НАШ».

Шевчук на каналі «ВЫШКА» часто бере інтерв’ю у гостей, які регулярно відвідували канали «NewsOne» та «НАШ». З-поміж «експертів» – Дмитро Співак, Руслан Бортник, Вадим Карасьов, Костянтин Бондаренко та інші. Програми на каналі містять наративи, співзвучні з тими, що продукуються РФ.

Зокрема, просуваються такі меседжі: 

  • «українська влада наживається на війні»;
  • «в Україні встановлюється диктатура»;
  • «влада бреше суспільству» тощо.

Центр протидії дезінформації закликає довіряти тільки верифікованим джерелам інформації. 

Також у Центрі повідомили, що працюють з компетентними органами щодо блокування зазначених вище ресурсів.

Минулого місяці українська військова розвідка заявила, що має списки людей, через яких ворог намагатиметься реалізувати “Майдан-3”. Зокрема, йдеться про громадських та політичних діячів, лідерів суспільної думки. Метою спецоперації є розхитування суспільно-політичної ситуації всередині України.

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