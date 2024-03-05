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Екснардепа Мураєва судитимуть за державну зраду та інформаційно-підривну діяльність проти України

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно народного депутата України VII і VIII скликань.

Екснардепа Мураєва судитимуть за державну зраду та інформаційно-підривну діяльність проти України
Фото: inforesist.org

Екснардепа, власника заблокованого проросійського телеканалу Євгена Мураєва судитимуть за державну зраду та інформаційно-підривну діяльність, повідомляє Офіс Генпрокурора. 

Розслідуванням встановлено, що ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну обвинувачений почав активно допомагати РФ в проведенні підривної діяльності проти України.

Екснардеп створив та поширював на підконтрольному йому телеканалі, а також відеохостингу YouTube тези російської пропаганди. У виступах та інтерв’ю він заявляв, що в Україні йде “культурна війна та переслідуються інакомислячих”, пропагував ідеї, спрямовані на дискредитацію незалежності нашої держави та необхідності виконання домовленостей з РФ.

Також екснардеп переконував свою аудиторію у помилковості та недоцільності теперішнього зовнішнього та внутрішнього політичного курсу України, орієнтованого на євроінтеграцію та вступ до НАТО.

Зазначені публікації та відеозаписи активно “розганяли” пропагандисти в соцмережах та були доступними необмеженій кількості користувачів.

Такими діями обвинувачений надав допомогу представникам РФ у проведенні підривної діяльності проти України в інформаційній сфері.

Згідно з висновком комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи, його виступи та інтерв’ю завдають шкоди інформаційній безпеці України та є формою підривної діяльності проти держави Україна, сприяють РФ.

Справа Мураєва 

  • Про підозру у держзраді СБУ повідомила Мураєву у липні 2023. 
  • У листопаді 2022 співробітники СБУ провели серію обшуків за місцями проживання та в офісах Мураєва. Під час слідчих дій за адресами фігуранта виявили готівку в російських рублях, зброю, а також комп’ютерну техніку і мобільні телефони з доказами незаконних дій.
  • Мураєв обирався народним депутатом двічі – в 2012 і 2014. У 2019 балотувався у президенти, але зняв кандидатуру на користь Вілкула. За даними британської розвідки, Мураєва Кремль розглядав як один із варіантів маріонеткової влади. 
  • Партія Мураєва "Наші" була заборонена вже після початку повномасштабного вторгнення, в червні 2022. 
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