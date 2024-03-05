Екснардепа Мураєва судитимуть за державну зраду та інформаційно-підривну діяльність проти України

Екснардепа, власника заблокованого проросійського телеканалу Євгена Мураєва судитимуть за державну зраду та інформаційно-підривну діяльність, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Розслідуванням встановлено, що ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну обвинувачений почав активно допомагати РФ в проведенні підривної діяльності проти України.

Екснардеп створив та поширював на підконтрольному йому телеканалі, а також відеохостингу YouTube тези російської пропаганди. У виступах та інтерв’ю він заявляв, що в Україні йде “культурна війна та переслідуються інакомислячих”, пропагував ідеї, спрямовані на дискредитацію незалежності нашої держави та необхідності виконання домовленостей з РФ.

Також екснардеп переконував свою аудиторію у помилковості та недоцільності теперішнього зовнішнього та внутрішнього політичного курсу України, орієнтованого на євроінтеграцію та вступ до НАТО.

Зазначені публікації та відеозаписи активно “розганяли” пропагандисти в соцмережах та були доступними необмеженій кількості користувачів.

Такими діями обвинувачений надав допомогу представникам РФ у проведенні підривної діяльності проти України в інформаційній сфері.

Згідно з висновком комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи, його виступи та інтерв’ю завдають шкоди інформаційній безпеці України та є формою підривної діяльності проти держави Україна, сприяють РФ.

Справа Мураєва