У ВМС підтвердили, що "Сергій Котов" вже на дні

Російський новий патрульний катер більше не в строю.

Російський корабель "Сергій Котов" уже перебуває на дні Чорного моря. Це – наслідок вогневого ураження безекіпажними катерами, сказав речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

Він додав, що загалом Чорноморський флот Росії мав чотири такі кораблі. Два з них вже не в строю.

"Це сам Котов і, якщо ви пам'ятаєте, «Павел Державін» так само було уражено кілька місяців тому біля берегів Криму внаслідок дистанційного мінування військово-морськими силами. Він зараз перебуває у доковому ремонті", – сказав Плетенчук.

"Котов" був найновішим із чотирьох, 2022-го року. Судно мало модульне озброєння.

Плетенчук вважає, що для росіян втрата такого судна буде суттєвою. Катер незаконно виконував завдання з "охорони" Керченської протоки.