Росіяни намагаються компенсувати втрату 13 літаків збільшенням активності дронів​, - Гуменюк

Російські окупанти намагаються компенсувати нещодавну втрату 13 бортів авіації збільшенням активності дронів. Літаки, які слугують для скидання КАБів на півдні, також займаються збором інформації, але не так ефективно, як А-50.
Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, передає РБК-Україна.
"Сьогодні вони активізували свою безпілотну розвідку і протягом кількох діб поспіль, ми спостерігали в нашій зоні відповідальності, зокрема, підвищену активність таких безпілотних летальних апаратів - 100-130 одиниць за добу проліт в нашій зоні відповідальності як вздовж лінії зіткнення так і дещо глибше. Отже ворог намагається компенсувати кількістю, вже як не якістю", - сказала вона.
Крім того, літаки тактичної авіації РФ, які раніше виконували завдання з спрямування керованих авіабомб, сьогодні, не ризикуючи власними корпусами. Вони тримаються подалі, в акваторії Чорного та Азовського морів та звідти теж також слугують для збору інформації.
"Але цей процес ускладнений, оскільки обладнання цих літаків не відповідає потужностям А-50. А самого А-50, хоч він у наявності у росіян ще є, ми не спостерігаємо вже близько тижня", - зазначила Гуменюк.
Як Сили оборони збили 13 російських літаків
- Із 17 лютого українські військові збили вже 13 російських літаків. Серед них - десять Су-34, два Су-35 та один А-50. Більшість були збиті на східному фронті.
- 23 лютого в Повітряних силах ЗСУ повідомили про збиття російського літака А-50. За даними Повітряних сил, у ворога це вже третя втрата А-50. Раніше аналогічний літак вивели з ладу білоруські партизани на авіабазі Мачулищі в лютому 2023 року, а 14 січня 2024 року Повітряні сили ЗСУ збили літаки А-50 та Іл-22.
- За останніми даними Генштабу ЗСУ, Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила 347 літаків.
- За даними аналітиків Інституту вивчення війни, в гонитві за хоч мінімальним тактичним просуванням на Авдіївському напрямку, армія РФ готова пожертвувати своїми літаками. За оцінками ISW, втрата 15 літаків і, можливо, кількох висококваліфікованих пілотів протягом приблизно двох тижнів не є незначною для російських військових, враховуючи, що Росія, ймовірно, має близько 300 різних винищувачів "Сухой".