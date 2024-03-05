Росіяни намагаються компенсувати втрату 13 літаків збільшенням активності дронів​, - Гуменюк

Російські окупанти намагаються компенсувати нещодавну втрату 13 бортів авіації збільшенням активності дронів. Літаки, які слугують для скидання КАБів на півдні, також займаються збором інформації, але не так ефективно, як А-50.

Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, передає РБК-Україна.

"Сьогодні вони активізували свою безпілотну розвідку і протягом кількох діб поспіль, ми спостерігали в нашій зоні відповідальності, зокрема, підвищену активність таких безпілотних летальних апаратів - 100-130 одиниць за добу проліт в нашій зоні відповідальності як вздовж лінії зіткнення так і дещо глибше. Отже ворог намагається компенсувати кількістю, вже як не якістю", - сказала вона.

Крім того, літаки тактичної авіації РФ, які раніше виконували завдання з спрямування керованих авіабомб, сьогодні, не ризикуючи власними корпусами. Вони тримаються подалі, в акваторії Чорного та Азовського морів та звідти теж також слугують для збору інформації.

"Але цей процес ускладнений, оскільки обладнання цих літаків не відповідає потужностям А-50. А самого А-50, хоч він у наявності у росіян ще є, ми не спостерігаємо вже близько тижня", - зазначила Гуменюк.

Як Сили оборони збили 13 російських літаків