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В Одеській області є влучання в рекреаційний об'єкт

Також ударна хвиля пошкодила приватну забудову. постраждалих немає.

В Одеській області є влучання в рекреаційний об'єкт
Наталія Гуменюк
Фото: скріншот

Цієї ночі Одеська область зазнала потужної дронової атаки ворога. Є влучання.

Цього разу росіяни знову застосували підступну тактику, коли безпілотники маневрували поміж житловими будинками та промисловими кварталами Одеси, повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Також БпЛА маневрували в передмісті Одеси, де багато об'єктів припортової інфраструктури.

Влучання відбулося в об'єкт рекреаційної інфраструктури – там зруйновано декілька будівель, виникла пожежа.

"Через те, що об'єкт з початку повномасштабного вторгнення не використовується, люди не постраждали", – сказала Гуменюк.

Ударна хвиля зачепила і житлову забудову в рекреаційній зоні. На щастя, люди теж не постраждали. 

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