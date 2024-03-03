В Одесі завершили пошуково-рятувальну операцію

Рятувальна операція в Одесі 3 березня 2024 року

Ввечері 3 березня в Одесі завершили пошуково-рятувальні роботи.

Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, унаслідок влучання російського дрона в багатоповерхівку загинули 12 людей.

"Пʼятеро з них - діти: 4-місячний Тимофій, 7-місячна Ліза, 3-річний Марк, 8-річна Злата та Сергійчик, якому в липні мало виповнитися 10 років", - додав Кіпер.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко додав, що останньою деблокували дівчинку 2016 року народження