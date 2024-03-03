В Одесі завершили пошуково-рятувальну операцію

Ввечері 3 березня в Одесі завершили пошуково-рятувальні роботи.
Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.
За його словами, унаслідок влучання російського дрона в багатоповерхівку загинули 12 людей.
"Пʼятеро з них - діти: 4-місячний Тимофій, 7-місячна Ліза, 3-річний Марк, 8-річна Злата та Сергійчик, якому в липні мало виповнитися 10 років", - додав Кіпер.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко додав, що останньою деблокували дівчинку 2016 року народження
- Уночі 2 березня ворог атакував дронами Одесу. Безпілотник влучив у 9-поверховий будинок спального району міста.
- За даними Сил тероборони ЗСУ, серед жертв російської атаки - вся сім'я їхнього побратима, військовослужбовця Регіонального управління Сил територіальної оборони "Південь" Олега Кравця. Загинули він, його дружина Тетяна, семимісячна донька Ліза, восьмирічна Злата та дев'ятирічний Сергій.