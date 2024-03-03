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На Одещині двоє ухилянтів застрягли у протитранспортному рові

Чоловіки намагалися подолати рів: спустилися у нього, а вибратися вже не могли.

На Одещині двоє ухилянтів застрягли у протитранспортному рові
Двоє чоловіків застрагли у рові на кордоні
Фото: ДПСУ

Прикордонники Ізмаїльського загону затримали на державному кордоні у Болградському районі Одеської області двох чоловіків, які спочатку бігли у напрямку кордону, а згодом застрягли у протитранспортному рові.

Про це йдеться повідомленні Державної прикордонної служби України.

"Після "спринтерського забігу" вони намагались подолати протитранспортний рів, спустились у нього, а вилізти вже не змогли. Прикордонники спостерігали за дійством з повітря, а найближчий наряд простягнув руку допомоги бідолашним, дістав їх із рову і звісно ж затримав", – повідомили у ДПСУ.

Зазначається, що щодо чоловіків склали протоколи про адміністративні правопорушення.Долю порушників вирішить суд. 

У Одеській області затримали групу чоловіків, які намагалися нелегально потрапити за кордон. Для цього вони скористалися "послугами" супроводжуючого, який мав попередити викриття. Вартість послуги становила 5000 доларів. 

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