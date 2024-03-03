Ворожий удар по Одесі: кількість загиблих зросла до 8, серед них 3-річний хлопчик та немовля (оновлено)
Ворожий удар по Одесі: кількість загиблих зросла до 8, серед них 3-річний хлопчик та немовля (оновлено)
Повітряні сили ЗСУ знищили ще один ворожий СУ-34 та 14 "Шахедів"
Повітряні сили ЗСУ знищили ще один ворожий СУ-34 та 14 "Шахедів"
Швеція в НАТО. Епоха нейтралітетів минула
Швеція в НАТО. Епоха нейтралітетів минула
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Папа Римський назвав гендерну теорію "бридкою ідеологією"
Папа Римський назвав гендерну теорію "бридкою ідеологією"
Німеччина розслідує витік даних, у якому говорили про знищення Кримського мосту ракетами Taurus
Німеччина розслідує витік даних, у якому говорили про знищення Кримського мосту ракетами Taurus
В Одесі ворог вдарив по житловому будинку. Серед жертв є діти (доповнено)
В Одесі ворог вдарив по житловому будинку. Серед жертв є діти (доповнено)
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Київрада погодила Кличку-молодшому початок землеустрою під будівництво в центрі Києва
Київрада погодила Кличку-молодшому початок землеустрою під будівництво в центрі Києва
ГоловнаСуспільствоВійна

Ситуація на Авдіївському напрямку стабілізувалася, — Сили оборони

Лінія бойового зіткнення має свою динаміку, однак кількість наступальних операцій ворога знизилася.

Ситуація на Авдіївському напрямку стабілізувалася, — Сили оборони
Фото: Генштаб ЗСУ

Ситуація на Авдіївському напрямку, зокремау районі села Бердичі стабілізувалася. Попри те, що лінія боєзіткнень залишається динамічною, у Силах оборони повідомили про зниження активносі ворога.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, пише Укрінформ.

"Ситуація на Авдіївському напрямку напружена. За цю добу наші захисники відбили 14 ворожих штурмів в районі Бердичі, Орлівка та Тоненьке. При цьому, за підтвердженими даними, в районі трьох сіл оперативна обстановка стабілізується. Там наші сили стримують ворога в межах цих населених пунктів. Тривають бойові дії, але немає підстав говорити, що ворог заходив у ці населені пункти", — каже речник.

За його словами, росіяни мають певні локальні успіхи. Це стосується позицій, які просто знищує ворожа артилерія.

"Тоді особовий склад перегруповується, відходить на інші, більш вигідні позиції, щоб зберегти життя", — уточнив Лиховій.

Дмитро Лиховій зазначав, що на Запорізькому напрямку російські загарбники почали використовувати хімічну зброю по позиціях ЗСУ. Впродовж доби зафіксовано дев'ять випадків використання росіянами хімзброї.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies