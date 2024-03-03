Ситуація на Авдіївському напрямку стабілізувалася, — Сили оборони

Ситуація на Авдіївському напрямку, зокремау районі села Бердичі стабілізувалася. Попри те, що лінія боєзіткнень залишається динамічною, у Силах оборони повідомили про зниження активносі ворога.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, пише Укрінформ.

"Ситуація на Авдіївському напрямку напружена. За цю добу наші захисники відбили 14 ворожих штурмів в районі Бердичі, Орлівка та Тоненьке. При цьому, за підтвердженими даними, в районі трьох сіл оперативна обстановка стабілізується. Там наші сили стримують ворога в межах цих населених пунктів. Тривають бойові дії, але немає підстав говорити, що ворог заходив у ці населені пункти", — каже речник.

За його словами, росіяни мають певні локальні успіхи. Це стосується позицій, які просто знищує ворожа артилерія.

"Тоді особовий склад перегруповується, відходить на інші, більш вигідні позиції, щоб зберегти життя", — уточнив Лиховій.

Дмитро Лиховій зазначав, що на Запорізькому напрямку російські загарбники почали використовувати хімічну зброю по позиціях ЗСУ. Впродовж доби зафіксовано дев'ять випадків використання росіянами хімзброї.