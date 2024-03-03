Оператори безпілотників Сил спеціальних операцій виявили та знищили кілька російських цілей на Донецькому напрямку, а саме: склад боєприпасів, БПЛА та ретрансляційну станцію, а також ліквідували трьох російських окупантів.

Про це повідомили у пресслужбі ССО.

"Результативна робота однієї з груп операторів БПЛА ССО лише за один день", — ідеться у повідомленні.

Оператори Сил спецоперацій виявили низку ворожих цілей під час розвідки на Донецькому напрямку. Серед них склад боєприпасів, місце розташування і зберігання групи БПЛА противника, ретранслятор.

"Усі цілі було знищено завдяки вмілим діям наших воїнів. Крім того, під час ураження знищено 3 одиниці живої сили противника. Продовжуємо знищувати ворога!" — додали у ССО.