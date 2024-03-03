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Сили спецоперацій знищили склад боєприпасів та ворожу техніку на Донецькому напрямку

Також знищені троє окупантів.

Сили спецоперацій знищили склад боєприпасів та ворожу техніку на Донецькому напрямку
Фото: скріншот

Оператори безпілотників Сил спеціальних операцій виявили та знищили кілька російських цілей на Донецькому напрямку, а саме: склад боєприпасів, БПЛА та ретрансляційну станцію, а також ліквідували трьох російських окупантів.

Про це повідомили у пресслужбі ССО.

"Результативна робота однієї з груп операторів БПЛА ССО лише за один день", — ідеться у повідомленні.

Оператори Сил спецоперацій виявили низку ворожих цілей під час розвідки на Донецькому напрямку. Серед них склад боєприпасів, місце розташування і зберігання групи БПЛА противника, ретранслятор.

"Усі цілі було знищено завдяки вмілим діям наших воїнів. Крім того, під час ураження знищено 3 одиниці живої сили противника. Продовжуємо знищувати ворога!" — додали у ССО.

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