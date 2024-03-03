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Обстріли Херсонщини: внаслідок ворожих ударів одна людина загинула, ще одна отримала поранення

Впродовж доби ворог обстріляв понад 20 населених пунктів Херсонщини.

Обстріли Херсонщини: внаслідок ворожих ударів одна людина загинула, ще одна отримала поранення
Фото: Херсонська ОВА

Впродовж минулої доби противник обстрілював 21 населений пункт, повідомляє глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під обстрілами опинилися Новоолександрівка, Станіслав, Берислав, Дніпровське, Кізомис, Золота Балка, Білозерка, Новоберислав, Осокорівка, Гаврилівка, Томина Балка, Придніпровське, Інженерне, Антонівка, Садове, Янтарне, Понятівка, Олександрівка, Республіканець, Тягинка та місто Херсон

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені  3 багатоповерхівки та 15 приватних будинків. У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджено поштове відділення", — повідомив Прокудін.

Внаслідок ворожих атак 1 людина загинула, ще 1 дістала поранення. Зафіксовано влучання в об’єкти критичної інфраструктури, адмінбудівлю та магазин. Також пошкоджені автівки.

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