Удар по Одесі: посол Брінк закликала продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі проти РФ

Посол США в Україні Бріджит Брінк закликала світ продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі проти РФ.

Про це вона написала в соцмережі X.

“Протягом останніх 18 годин Росія продовжила обстріли мирних жителів Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Сумської областей. Наші думки линуть до жертв цих жахливих атак. Ми маємо продовжувати підтримку України у її боротьбі проти варварської війни Росії”, – написала Брінк.

Станом на вечір 2 березня відомо, що кількість загиблих внаслідок ворожого удару по Одесі зросла до 8, серед них 3-річний хлопчик та немовля.

Президент Зеленський заявив, що у таких атаках немає жодного військового сенсу. Це - терор. Глава держави зауважив, що затягування передачі Україні зброї призводить до людських втрат.