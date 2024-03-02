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Українські інженери отримали 3 млн доларів на розробки у сфері оборони

У топі розробок – роботизовані платформи та безпілотники.

Українські інженери отримали 3 млн доларів на розробки у сфері оборони
Розробка Brave1: робот D-21-11
Фото: Telegram/Михайло Федоров

Кластер оборонних технологій Brave1 профінансував 173 гранти на загальну суму 3 045 000 доларів для розробників, які створюють оборонні інновації, повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. 

Він зазначив, що ці технології підсилюють військових, зберігають їхні життя й дають Силам оборони переваги на полі бою.

Міністр опублікував інфографіку з напрямами, за якими найбільше видали грантів. У топі – роботизовані платформи та безпілотники.

Федоров зазначив, що Brave1 запустили у квітні 2023 року. Ціль – пришвидшити розвиток технологій, які допомагатимуть на полі бою і даватимуть змогу відповідати ворогу – ефективно, інноваційно, якісно. До кластера може доєднатися кожен охочий, незалежно від того, є тільки ідея або вже прототип розробки. Brave1 супроводжує розробників на всіх етапах – від подання заявки до кодифікації за стандартами НАТО й контрактування.

На 2024 рік на гранти від Brave1 у бюджеті закладено 1,5 млрд гривень, а суму грантів буде збільшено до 10, 25, 50, 100 та 200 тисяч доларів. За словами міністра, розвиток інновацій – це топпріоритет для держави.

Українські розробники, серед іншого, активно створюють бойових роботів. Зокрема, раніше вони представили робота Sirko, робота-камікадзе Ratel S та робота “Лють”.

Також нещодавно українські інженери розробили дистанційно керовану платформу для евакуації військових. Дистанція керування – до 700 метрів. Платформа успішно пройшла попередні випробування.

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