Теплопостачання немає в 11 будинках, школі та дитячому садочку.

Після удару росіян по багатоповерхівці в Одесі знищено 18 квартир знищено та, за попередніми даними, ще 7 пошкоджено.

Про це повідомили у міській раді.

На місті трагедії працює оперативний штаб.

У пошкодженому будинку відновлено електропостачання.

Теплопостачання немає в 11 будинках, школі та дитячому садочку, тривають роботи з відновлення роботи котельної. Два будинки залишилися без газу.

Фото: Міська рада Одеси

Фото: Міська рада Одеси