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Удар росіян по багатоповерхівці в Одесі знищив 18 квартир

Теплопостачання немає в 11 будинках, школі та дитячому садочку. 

Удар росіян по багатоповерхівці в Одесі знищив 18 квартир
Фото: Міська рада Одеси

Після удару росіян по багатоповерхівці в Одесі знищено 18 квартир знищено та, за попередніми даними, ще 7 пошкоджено. 

Про це повідомили у міській раді.

На місті трагедії працює оперативний штаб. 

У пошкодженому будинку відновлено електропостачання. 

Теплопостачання немає в 11 будинках, школі та дитячому садочку, тривають роботи з відновлення роботи котельної. Два будинки залишилися без газу.

Фото: Міська рада Одеси

Фото: Міська рада Одеси

  • Уночі 2 березня ворог атакував Одесу безпілотниками. Дрон влучив у дев’ятиповерховий будинок спального району міста.  
  • Жертвами удару стали 5 осіб, серед них 3-річний хлопчик. Постраждало 8  людей, зокрема дитина, врятовано 5 мешканців.
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