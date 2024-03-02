Після удару росіян по багатоповерхівці в Одесі знищено 18 квартир знищено та, за попередніми даними, ще 7 пошкоджено.
Про це повідомили у міській раді.
На місті трагедії працює оперативний штаб.
У пошкодженому будинку відновлено електропостачання.
Теплопостачання немає в 11 будинках, школі та дитячому садочку, тривають роботи з відновлення роботи котельної. Два будинки залишилися без газу.
- Уночі 2 березня ворог атакував Одесу безпілотниками. Дрон влучив у дев’ятиповерховий будинок спального району міста.
- Жертвами удару стали 5 осіб, серед них 3-річний хлопчик. Постраждало 8 людей, зокрема дитина, врятовано 5 мешканців.