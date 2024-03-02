Внаслідок обстрілів Донецької області постраждали двоє людей

У Кухаровому від ворожого удару пошкоджений дитсадок, горіли будинки

Впродовж доби російська армія поранила двох жителів Донецької області, а також зруйнували житлові будинки.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Так, у Волноваському районі, в Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджено 4 будинки.

Покровський район. У Мар'їнській громаді з артилерії обстріляні Красногорівка, Костянтинівка, Катеринівка і Антонівка. У Берестках Курахівської громади пошкоджено 4 будинки.

Краматорський район. У Лиманській громаді пошкоджено будинок у Зарічному. У Костянтинівській громаді перебито лінію електропередач.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджено будинок і 4 гаражі. У Сіверську поранено 2 людини, пошкоджено 3 приватні будинки і багатоповерхівку. У Званівській громаді обстріляні Переїзне і Верхньокам'янське.

Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 544 особи, у тому числі 57 дітей.