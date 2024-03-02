Ігнат: Уночі РФ атакувала Україну трьома ракетами Х-59 та Х-35

У ніч на 2 березня росіяни запускали "шахеди" з тимчасово окупованого Криму, а також керовані ракети.

Про це заявив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Речник наголосив, що панельний будинок не має шансів навіть проти "шахеда" і закликав громадян з розумінням ставилися до повітряних тривог.

"Були керовані авіаційні ракети Х-59, можливо, Х-35, усього три авіаційні ракети — далеко не всі досягають своїх цілей. Ми не уточнюємо навмисне, щоб не дати ворогу зрозуміти, куди вони долетіли і на якому напрямку", — зазначив Ігнат.