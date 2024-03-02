Законопроєкт про Україну можуть винести на голосування Конгресу без згоди спікера
Законопроєкт про Україну можуть винести на голосування Конгресу без згоди спікера
Ліга чемпіонів: бій за чвертьфінал
Ліга чемпіонів: бій за чвертьфінал
Країна ветеранів. Якою має бути ветеранська політика в Україні?
Країна ветеранів. Якою має бути ветеранська політика в Україні?
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Київрада погодила Кличку-молодшому початок землеустрою під будівництво в центрі Києва
Київрада погодила Кличку-молодшому початок землеустрою під будівництво в центрі Києва
Чи отримає томос Православна церква в Північній Македонії? І до чого тут Україна?
Чи отримає томос Православна церква в Північній Македонії? І до чого тут Україна?
Швеція в НАТО. Епоха нейтралітетів минула
Швеція в НАТО. Епоха нейтралітетів минула
Повітряні сили ЗСУ знищили ще один ворожий СУ-34 та 14 "Шахедів"
Повітряні сили ЗСУ знищили ще один ворожий СУ-34 та 14 "Шахедів"
ГоловнаСуспільствоВійна

Ігнат: Уночі РФ атакувала Україну трьома ракетами Х-59 та Х-35

Реник повітряних сил закликав не нехтувати повтіряними тривогами.

Ігнат: Уночі РФ атакувала Україну трьома ракетами Х-59 та Х-35
зруйнований будинок в Одесі
Фото: скріншот

У ніч на 2 березня росіяни запускали "шахеди" з тимчасово окупованого Криму, а також керовані ракети. 

Про це заявив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Речник наголосив, що панельний будинок не має шансів навіть проти "шахеда" і закликав громадян з розумінням ставилися до повітряних тривог.

"Були керовані авіаційні ракети Х-59, можливо, Х-35, усього три авіаційні ракети — далеко не всі досягають своїх цілей. Ми не уточнюємо навмисне, щоб не дати ворогу зрозуміти, куди вони долетіли і на якому напрямку", — зазначив Ігнат.

  • Сьогодні уночі шахед упав на багатоповерхівку внаслідок чого зруйновано цілий під'їзд. Загинули четверо людей, ще восьмеро постраждали.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies