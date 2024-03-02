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В Одесі ворог вдарив по житловому будинку. Серед жертв є діти (доповнено)

Окупанти знову поцілили у житлові квартали.

В Одесі ворог вдарив по житловому будинку. Серед жертв є діти (доповнено)
Наслідки атаки БПЛА
Фото: Суспільне Одеса

Унаслідок нічної ворожої атаки безпілотників в Одесі убито десятьох людей. Серед загиблих – щонайменше троє дітей, зокрема тримісячний малюк.

Постраждало восьмеро людей, серед яких 3-річна дитина. Дорослі госпіталізовані, їхній стан оцінюється як середньої тяжкості.

Пошуково-рятувальна операція триває.

За словами голови ОВА Кіпера, "шахеди" пошкодили житлові багатоповерхові будинки. На місці влучань працюють відповідні служби, розбирають завали, під якими можуть перебувати люди.

Також з-під завалів вдалося дістати чоловіка. Він вижив.

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