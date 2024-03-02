Удари по Одесі та Харкову, наступ у Луганській області: якою була доба

По Чернігівській області за добу росіяни провели 18 обстрілів (76 вибухів). Обстрілювали Новгород-Сіверський, Чернігівській та Корюківський райони з мінометів. Застосували FPV-дрони, скидали вибухівку з дронів. Даних про втрати серед населення чи пошкодження цивільної інфраструктури немає, інформацію уточнюють, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Сумській вночі і зранку ворог здійснив 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано 34 вибух. Обстрілів зазнали Миропільська, Краснопільська, Тростянецька, Великописарівська, Шалигінська, Есманська, Свеська, Знов-Новгородська, Середино-Будська громади. Протягом вчорашнього дня росіяни провели 28 обстрілів. Зафіксовано 157 вибухів. Обстріли ворог вів по Юнаківській, Хотінській, Миропільській, Білопільській, Краснопільській, Великописарівські, Новослобідській, Шалигінській, Есманській, Середино-Будській, Знов-Новгородській громадах.

У Дніпропетровській ворожі війська тричі атакували дронами-камікадзе Нікопольський район. Усі безпілотники ворог спрямував на Нікополь, наслідки уточнюють. Пообіді захисники збили над Криворізьким районом крилату ракету, але є і влучання. Без загиблих і поранених. Учора в декількох районах області працювала ППО – знищила три ворожі цілі. У Криворізькому районі "приземлили" дві ракети, а в Новомосковському – БпЛА. Нікопольський район ворог обстрілював з артилерії, люди цілі.

У Донецькій під вогнем рашистів – 11 населених пунктів: Костянтинівка, Курахове, Сіверськ, Торецьк, Очеретине, Щербинівка, Новоукраїнка, Катеринівка, Предтечине, Соловйов, Берстки. Пошкоджено 28 будинків (зокрема шість – багатоквартирних), будівлю поліції і СБУ, лікарню, два дитсадки, будівлю хлібозаводу, авто, будинок культури, автобус, будівлю ферми. Є дані про трьох поранених.

У Луганській наступи на Білогорівку продовжуються. Противник намагається йти уперед, маючи підтримку авіації. Українські бійці тримають там оборону. Під щоденними обстрілами перебувають прифронтові села. Учора – Макіївка та Невське. За добу противник здійснив 137 обстрілів (524 снаряди).

У Харківській вночі окупанти завдали ударів "Шахедами" по обласному центру. Внаслідок обстрілу частково пошкодженні скління вікон та балконів п'яти багатоповерхівок, п'ять гаражів, 17 автомобілів, горіли три автомобіля на площі 15 м.кв. Постраждалих та загиблих не виявили, три людини звернулися із гострою реакцією на стрес. Артилерійських та мінометних ударів ворога також зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема: Охримівка, Вільхуватка, Хатне, Тополі, Козача Лопань, Синьківка, Іванівка, Дворічна, Петропавлівка, Піщане. Авіаударів зазнали: Охрімівка, Вільхуватка, Хатнє, Тополі, Кислівка, Садове. Сьогодні зранку окупанти вдарили по Липцях. Внаслідок обстрілу знищені авто, пошкоджені приватні домоволодіння. Без постраждалих. У населеному пункті Великий Бурлук внаслідок обстрілу горів житловий будинок на площі 80 м. кв. З-під завалів вилучили тіло 76-річного чоловіка. Внаслідок обстрілу пошкоджена будівля інфраструктури телекомунікацій. У Куп’янську внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Постраждалих та загиблих не виявлено. У Вовчанську під час обстрілу отримали поранення 68-річний чоловік. Вчора між Барвінковим та Архангелівкою дорогою додому внаслідок вибуху невідомого вибухового пристрою отримав пораненя 70-річний чоловік, госпіталізований до лікарні.

У Запорізькій минулої доби ворог завдав 306 ударів по шести населених пунктах області. Рашисти гатили з авіації по Новоданилівці, Роботиному та Малій Токмачці, атакували 79 безпілотниками Гуляйполе, Малинівку, Новоданилівку, Левадне, Роботине й Малу Токмачку, а також здійснили шість обстрілів із ракетних систем залпового вогню Роботиного та Новоданилівки. 218 артударів прийшлися по території Гуляйполя, Роботиного, Малинівки, Малої Токмачки, Новоданилівки й Левадного. Надійшло 26 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила.

У Миколаївській вчора артилерійські обстріли фіксували по береговій лінії та сьогодні – по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Увечері 1 березня ворог завдав ракетного удару по Котляревому Шевченківської громади, внаслідок чого виникла пожежа складського приміщення та техніки на території фермерського господарства. Займання оперативно ліквідовували вогнеборці. Також ударна хвиля пошкодила розташовані поряд житлові будинки. Постраждалих немає. Крім того, вчора під ворожим артилерійським обстрілом перебував населений пункт Куцурубської громади. Постраждалих немає.

В Одесі ворожий ударний дрон влучив у багатоповерхівку. Один підʼїзд зруйнований вщент. Станом на ранок відомо про двох загиблих. Ще восьмеро (за оновленими даними) людей отримали поранення, серед них одна дитина. Серед постраждалих – вагітна жінка, вона в середньому ступені важкості в лікарні. Ще троє людей з чисельними пораненнями також госпіталізовані, серед них – 26-річна дівчина у важкому стані, інші двоє – в стані середньої важкості. Трьом людям, зокрема дитині, медичну допомогу надали на місці. Пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами можуть перебувати люди.

У Херсонській минулої доби противник обстрілював Берислав, Республіканець, Милове, Львове, Бургунку, Томарине, Зміївку, Олександрівку, Дніпровське, Янтарне, Понятівку, Токарівку, Іванівку, Берегове, Червоний маяк, Новоберислав, Станіслав, Антонівку, Придніпровське, Інженерне, Тягинку, Шляхове, Качкарівку та місто Херсон. Рашисти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені багатоповерхівка та 11 приватних будинків. У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджено адмінбудівлю. Внаслідок ворожих атак у населених пунктах області пошкоджені стільникова вежа, гаражне приміщення та автівка. Також зафіксовані влучання на територію ферми та заводу. Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.