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Внаслідок обстрілів на Миколаївщині горіла ферма

Росіяни атакували три громади Миколаївщини.

Внаслідок обстрілів на Миколаївщині горіла ферма
Фото: Сили оборони Півдня

Впродовж доби ворожа армія атакувала Очаківську, Шевченківську та Куцурубську громади Миколаївської області. Внаслідок ракетного обстрілу виникла пожежа на території фермерського господарства.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Учора, 1 березня, о 16:28 артилерійські обстріли фіксувалися по береговій лінії та сьогодні, 2 березня, о 02:12, 06:00 по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. О 21:33 під ворожим артилерійським обстрілом перебував населений пункт Куцурубської громади, без постраждалих.

Також 1 березня о 20:30 ворог завдав ракетного удару по с. Котляреве Шевченківської громади. Внаслідок чого виникла пожежа складського приміщення та техніки на території фермерського господарства. Загоряння було оперативно ліквідовано пожежниками. 

"Також ударною хвилею пошкоджено розташовані поруч житлові будинки. Постраждалих немає", — зазначив Кім.

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