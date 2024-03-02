Повітряні сили ЗСУ знищили ще один ворожий СУ-34 та 14 "Шахедів"

У ніч на 2 березня РФ атакувала Україну трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-35 з ТОТ Херсонської і Донецької областей та 17-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" з Приморсько-Ахтарська – РФ, Балаклеї – Крим, повідомляють у Повітряних силах.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Сили ППО знищили 14 ворожих "шахедів" та Су-34.

В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 14 "шахедів" у межах Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей.

На жаль, внаслідок влучань та падіння уламків на Одещині та Харківщині є загиблі та постраждалі.

У п’ятницю, 1-го березня, близько 09.00, на східному напрямку знищено ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34, який намагався завдати удару по їпозиціях ЗСУ керованими авіабомбами.